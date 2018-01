Fetita de 6 ani din Calimanesti, abuzata sexual de un copil de 12 ani 

O fetita in varsta de sase ani din Calimanesti, judetul Valcea, a fost abuzata sexual de un vecin in varsta de 12 ani, scrie News.ro. Bunica fetei a fost cea care a anuntat Politia cu privire la incident.

Reprezentanti ai Politiei Valcea au declarat ca bunica fetitei a sesizat fapta, miercuri dupa-amiaza. Ea a reclamat ca nepoata sa in varsta de sase ani a fost agresata sexual de un alt copil, in varsta de 12 ani, sub un pod de la marginea orasului Calimanesti. Cei doi copii sunt vecini si locuiesc intr-o zona izolatadfin aceasta localitate, iar fapta a avut loc in apropierea locuintelor celor doi.

Politia Valcea a deschis un dosar penal, iar reprezentantii institutiei au sesizat Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului despre acest caz.