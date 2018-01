Comuna Pietrari primeste fonduri guvernamentale 

Ne bucurăm că programul de guvernare PSD își duce la îndeplinire obiectivele prin PNDL 2, program care înseamnă pentru județul Vâlcea 7450 de miliarde de lei, fonduri ce vor fi investite în modernizarea de şcoli şi grădiniţe, unităţi medicale, lucrări de alimentare cu apă şi canalizare, reţele de iluminat public, reabilitarea unor drumuri locale etc.

Cu ajutorul acestui program și în comuna Pietrari se va imbunatati accesul locuitorilor la servicii de calitate. Astfel, autoritatile locale au aprobat caietul de sarcini pentru achiziţionarea serviciilor de proiectare, realizare studiu de fezabilitate pentru obiectivele de investiţii: 1.Reabilitare, modernizare şi dotare Şcoala Gimnazială în comuna Pietrari in valoare de 3 285 363 lei noi

2. Modernizare, dotare Dispensar Uman în comuna Pietrari in valoare de 1 018 283 lei.

3. Pod din beton armat 2×21 m, peste pârâul Otăsău, punct la Miroiu – Coastele Cernii în valoare de 2 600 149 lei.

