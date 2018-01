Primăria Râmnicului va face noi modernizări la Grădina Zoologică

Recnt, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Amenajare incinta Grădina Zoologică”, la valoarea totală de 171.495 lei fără TVA, respectiv 203.913 lei cu TVA. S-a întocmit documentaţia în conformitate cu nevoile, cerinţele si preocuparea adminstratiei pentru rezolvarea problemelor in ceea ce priveşte amenajarea unor spatii de calitate. Terenul propus a fi amenajat, in starea sa actuala necesita interventie imediata pentru transformarea acestuia dintr-un spaţiu inutil, într-unui atractiv si folositor pentru populaţie. Pe langa necesitatea evidenta de a transforma acest spaţiu intr-unui primitor pentru vizitatorii Grădinii Zoologice, prin crearea unei zone de echitatie, se urmăreşte de asemenea educarea copiilor in vederea petrecerii timpului in aer liber, îngrijirea animalelor si a mediului înconjurător. Prin crearea acestei zone se va promova sportul prin introducerea începătorilor in lumea echitatiei. Având in vedere ca, Gradina Zoologica a Municipiului Râmnicu Valcea este un punct de atractie turistica se impune ca administraţia sa dezvolte puncte de interes prin amenajarea unui centru de echitatie si oferirea vizitatorilor locuri de relaxare, atractie si recreaţie in aer liber. Pe termen mediu si lung oraşul are de castigat prin popularizarea lui. Amenajari propuse la Grădina Zoologică: spaţiu destinat pentru manejul de lucru – va fi împrejmuit cu gard de lemn cu stâlpi de susţinere pe exteriorul manejului; spaţiu necesar – grajdurilor cu boxe pentru adapostul cailor, montate pe o platforma betonata si amenajarea unui spaţiu împrejmuit pentru accesul cailor in aer liber; se vor amenaja in zona grajdurilor spatii pentru curatatul si spalatul cailor, magazie de furaje, depozitare harnasamenter, spaţiu pentru depozitarea echipamente de echitatie; proiectarea si execuţia lucrărilor de către firme specializate cu respectarea normelor si normativelor tehnice in vigoare specifice acestor lucrări; asigurarea de utilităţi aferente spaţiilor propuse prin racordarea la reţele de utilităţi publice existente în zonă.