BOMBA! Liberalii impotenti vor sa iasa in pielea goala pe strazile Ramnicului!

Am inteles ca liberalii de la Ramnicu Valcea, in ura lor viscerala fata de Mircia Gutau si neputinta lor patologica de a obtine prin vot functia de primar al municipiului, intentioneaza sa murdareasca orasul cu zeci de mii de fluturasi in care il injura pe edil. Mircia Gutau este VINOVAT, in perceptia liberalilor, si a ziaristilor naimiti, ca nu a lasat Ramnicu Valcea in MIZERIA si lancezeala administrativ-edilitara in care il adusesera predecesorii Romeo Radulescu, Emilian Francu si Gigi Matei.

Supararea cea mai mare a liberalilor este ca Gutau a finalizat lucrarile in centrul orasului, ca a modernizat zeci de locuri de joaca, ca a asfaltat de la cap la coada numeroase strazi, ca incearca sa fluidizeze traficul, ca doreste sa rezolve problema cainilor vagabonzi si ca incearca sa puna ordine in scoala valceana – in ceea ce priveste baza materiala. Nu doresc sa intru in amanunte deoarece am scris multe articole referitoare la intamplarile fericite prin care trece municipiul Ramnicu Valcea in ultimul an si jumatate. Bineinteles ca primarul Mircia Gutau este om si poate gresi, dar sa-l acuzi ca doreste sa dezvolte municipiul, prin alipirea celor 24 de hectare de la fosta unitate militara de pe Stirbey Voda, mi se pare o ABUSRDITATE si o RAUTATE ABSOLUTA! Este clar ca pe acea suprafata se vor construi locuinte pentru tineri sau sociale, va fi realizat un parc si alte obiective de interes local.

Printre altele, lui Mircia Gutau i se reproseaza ca a elaborat, printr-o firma specializata, un ALBUM de prezentare a municipiului Ramnicu Valcea in romana si engleza destinat, in principal, delegatiilor din strainatate care poposesc la Ramnicu Valcea. Toate orasele din lumea aceasta, care se respecta, au astfel de albume! La aceasta lucrare au colaborat zeci de specialisti de la Directia de Cultura, Inspectoratul Scolar, Muzeul Judetean, Arhiepiscopia Ramnicului, Consiliul Judetean Valcea, Prefectura, Primaria Ramnicului si alte institutii. A fost scanat tot municipiul din punct de vedere cultural, istoric, administrativ, cultural, social, demografic si economic! Nimeni nu este perfect, poate ca in acest album ar mai fi trebuit sa fie adaugate si alte informatii sau alte fotografii, dar sa-i injuri pe cei care l-au realizat, la un pret destul de modest – este o alta rautate la fel de gratuita si o invidie care nu-si are locul. Culmea este ca aceia care il injura pe Mircia Gutau nu au realizat nimic, dar absolut nimic in viata lor pentru ei sau comunitatea din care provin!

Revenind la liberali si fluturasii lor mincinosi – este clar ca ei realizeaza ca nu au nici o sansa in fata lui Mircia Gutau, intr-o lupta electorala cinstita si atunci recurg la tot felul de manevre de tip bolsevic. Cel care a dat tonul acestei operatiuni de tip mafiot – am putea sa o caracterizam asa – este sluga lui Soros – seful de la municipiu – Victor Giosan. Ne intrebam cum vor reactiona autoritatile locale – ma refer la Politie si Procuratura – la aceasta operatiune ILEGALA si clar PENALA! Pentru ca daca nu va fi luata o masura legala, se va crea un precedent periculos, iar maine-poimaine in toata Valcea vor fi raspanditi fluturasi cu aventurile politico-economice ale lui Giosan, Buican, Bulacu, Valcu, Bogdan Popescu si restul companiei. Pai daca asa se joaca, ce il va opri pe Mircia Gutau sau altcineva sa le raspunda impotentilor cu aceeasi masura?! Este urat ce se intampla, iar autoritatile trebuie sa reactioneze la acest stil mizerabil-revansard de a face poltica!

Tiberiu Pirnau