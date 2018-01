Valceni, uitati in ce conditii transporta laptele firma LOVISTEA! Autoritatile stiu, dar inchid ochii!

Prin intermediul acestui articol tragem un semnal de alarma in legatura cu modul de transport al laptelui de catre firma Lovistea din Perisani. In fotografiile alaturate, realizate in Ramnicu Valcea, puteti observa o Dacie Papuc dinaintea erei noastre si o cisterna de pe vremea bunicii la care atarna un furtun din plastic! Aceasta cisterna de pe vremea celui de-al doilea razboi mondial aprovizioneaza aparatele de distributie a laptelui, amplasate in mai multe puncte din municipiul Ramnicu Valcea. Asadar, intrebam si, in acelasi timp, solicitam sa fie facute verificari la firma respectiva – Directia de Sanatate Publica, Oficiul Judetean de Protectie a Consumatorului si Institutia Prefectului: DE CE NU SE IAU MASURILE LEGALE PENTRU CA ACEASTA FIRMA SA RESPECTE PREVEDERILE LEGALE IN CEEA CE PRIVESTE CONDITIILE IGIENICO-SANITARE DE TRANSPORT AL LAPTELUI?! Cisterna pentru transportul laptelui reprezinta un utilaj care nu trebuie sa lipseasca, cel care asigura calitatea laptelui, precum si mentinerea lui la cele mai inalte standarde.

Cum trebuie sa arate si ce conditii sa indeplineasca o cisterna de transport lapte:



• Fiecare cisterna pentru trasportarea laptelui este confectionata din otel inoxidabil, un material care nu permite inmultirea bacteriilor, ci asigura mentinerea calitatii laptelui, imediat dupa mulgere;

• Pentru ca fiecare ferma in parte are specificul ei, plus ca si cantitatile de materie prima obtinuta sunt diferite, ei bine, fermierii isi pot cumpara cisterne pentru trasportarea laptelui cu o capacitate cuprinsa intre 1000 si 10000 de litri;

• Fiecare bazin in parte al cisternei pentru transportarea laptelui este compus din trei compartimente, fiecare avand o gura de vizitare proprie;

• Fiindca unul dintre cele mai complicate procese atunci cand vine vorba despre intretinerea echipamentului este spalarea lui, acest lucru nu mai reprezinta o grija; cisterna pentru transportarea laptelui are functia de curatare CIP;

• Izolatia cisternei este din spuma poliuretanica, intr-un strat generos de 10 cm;

• Pompa special conceputa pentru evacuarea laptelui poate fi pozitionata in functie de cerintele fiecarui client in parte, fie in spatele bazinului, fie in fata lui;

• Transportul laptelui se face in conditii de maxima siguranta, intrucat pastrarea lichidului se face la o temperatura optima , astfel incat nicio bacterie sa nu se dezvolte;

• Pentru ca cisterna de transport a laptelui sa stea intr-o pozitie perfecta, echipamentul este dotat cu picioruse ajustabile, pentru o pozitie perfect dreapta.

Dintr-o ferma corespunzatoare din punct de vedere al legilor europene nu trebuie sa lipseasca o cisterna pentru transportul laptelui de cea mai buna calitate.