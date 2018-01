Primarul Ungureanu din Muereasca si biletelele roz de la laptarul sef al judetului!

Primarul Ion Ungureanu din Muereasca este de ceva vreme yesmenul perfect pentru trista figura a politicii valcene, deputatul liberal Cristian Buican. Nu stim cu ce il are Buican la mana pe Ungureanu, dar e clar ca aceasta localitate nu mai are primar, ci deputat la conducere. Ungureanu ii urmeaza ordinele lui Buican fara cracnire! Pe surse am aflat ca laptarul sef al judetului ii trimite biletele roz lui Ungureanu. Nu de dragoste! Poate ca Buican i-a promis lui Ungureanu ca are pile la Agentia Nationala de Integritate si primarul nu va fi anchetat ca si-a angajat sotia pe post de functionar in primarie dupa ce a plecat din sistemul bancar. Mai sa fie, mai sa fie!