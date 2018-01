Ambasada Romaniei in Marea Britanie NU AJUTA o romanca expulzata ABUZIV din Scotia!

AM PRIMIT LA REDACTIE:

Buna ziua.

Va rog cititi tot emailul, pentru ca ce este mai important, este la sfarsit.

Va contactez ca urmare a lipsei de actiune a autoritatilor romane, cu privire la abuzurile unui aeroport din UK.

Voi incerca sa fiu cat mai scurt si cat mai la obiect, pentru a nu va rapi prea mult timp.

Pe data de 14 ianuarie 2014, sora mea a plecat in Scotia, pentru a-si vizita niste prieteni.

Ea obisnuieste sa mearga in Uk de vreo 7-8 ani, cel putin de 2-3 ori pe an.

Nu fura, nu cerseste, nu munceste la negru, nu are activitati ilegale.

A si lucrat pe acolo legal (part time), este inscrisa in niste organizatii pentru protectia femeilor si chiar a fost in parlament acolo si a participat la mai multe actiuni pentru niste legi pentru protectia femeilor la nivel european.

Pe scurt, activitatiile ei, nu doar ca nu sunt ilicite sau condamnabile, ba sunt chiar laudabile unele dintre ele.

Este cunoscuta decatre politia din Scotia, care poate garanta pentru corectitudinea ei; pentru ca este saritoare si ajuta si pentru ca merge de atata timp pe acolo, cunoaste si o cunosc multi oameni.

Asa cum spuneam, pe data de 14, ea a plecat in Scotia si a fost retinuta la aeroport.

Initial i s-a spus ca infatisarea ei nu prezinta incredere pentru marea britanie, pentru ca are tenul putin masliniu si ca vor sa faca niste verificari.

Au facut verificari peste verificari, nu au gasit nimic, decat ca a facut niste analize acolo in tara, dupa ce s-a operat de cancer in Romania.

Acele analize au fost acoperite de asigurare, deci oficial totul este in regula.

Vazand ca nu ii gaseste un motiv sa nu o primeasca in tara, i-au spus ca nu are suficienti bani cash la ea si ca nu are bilet de intoarcere, iar pentru acest lucru nu i s-a permis accesul in tara.

Ea le-a spus ca are bani pe card si ca daca trebuie neaparat sa aiba cash, sa o lase pana la un bancomat si scoate si ca poate cumpara si bilet pentru intors, daca intradevar asa stau lucrurile.

Pe actul oficial de retinere, acestea sunt motivele. (nu are suficienti bani lichizi si nu are bilet de intoarcere).

Nu au lasat-o sa scoata bani sau sa cumpere bilet si au inceput sa o agreseze verbal, sa o injure si sa o ameninte ca o bate, reprosandu-i ca este romanca si ca romanii vin la ei in tara doar sa beneficieze de ajutoare si sa faca rau.

Seara s-a incheiat luni dimineata, cand au transportat-o intr-un centru de detentie pentru imigranti, urmand ca de acolo sa o deporteze fortat joi (18 ianuarie) si sa ii puna interdictie in marea britanie.

De luni pana joi, am tot sunat la consulatele romaniei din marea britanie, am tot vorbit cu ei, ei au luat legatura cu aeroportul si cu acest centru de detentie, au intrebat despre ce este vorba si atat.

Ne-au spus ca decizia este excutorie si tot ce putem face, este sa accepte sa fie deportata si ulterior sa ii dea in judecata.

SORA MEA A REFUZAT sa fie deportata si a solicitat un avocat, care nu i s-a adus nici pana in ziua de azi.

in schimb, vazand ca joi, sora mea refuza cu desavarsire sa fie deportata, acestia au intocmit alte documente de deportare, in care o acuza de trafic de persoane.

In realitate, nu exista asa ceva. Este cat se poate de evident, ca daca ar fi fost real, intai ar fi arestat-o si ar fi deportat-o prin interpol, catre diicot, pentru a fi judecata si condamnata de vre-o fapta.

Insa acuzatiile sunt false si au rolul doar de a o deporta. daca ar fi fost ceva real din ce sustin ei (la 4 zile dupa retinere), nu am mai fi cautat sa facem cunoscute aceste probleme.

In acest moment, situatia sta cam asa:

– Sora mea inca se afla in acel centru de detentie, inconjurata de tot felul de oameni periculosi care sunt dusi acolo pentru deportare

– Avocatul intarzie sa apara (dar si daca vine, nu avem mari sperante ca ar face ceva in favoarea ei)

– Ambasada si consulatul romaniei, nu vor sa faca nimic, pe motiv ca este distanta mult prea mare si ei oricum nu pot face nimic, pentru ca le este frica sa se bage in deciziile englezilor.

Le-am sugerat sa investigheze cazul macar si sa raporteze unde este necesar acest abuz (curtea europeana), in cazul in care ei chiar nu pot sesiza pe nimeni

SI CE ESTE CEL MAI DERANJANT!!! este ca am descoperit singur ca in ultimele 2 luni au fost mai mult de 100 de astfel de abuzuri pe acest aeroport. DOAR PE ACEST AEROPORT! din toate cele existente in marea britanie.

Puteti vedea articolul la http://www.bbc.com/news/uk-scotland-glasgow-west-41037257

Nicaieri nu mai apar astfel de probleme decat aici, iar ambasada si consulatul stiu aceste lucruri, dar nu vor sa faca nimic.

Chiar si BBC-ul a facut un reportaj despre aceste deportari, dar cineva reuseste sa pastreze tacerea.

Va rog mult de tot sa luati legatura cu sora mea si cu consulatul, pentru a ne ajuta sa facem ceva in aceasta privinta.

Spun „sora mea” pentru ca are un telefon la care poate fi contactata si puteti afla informatiile de la ea in timp real.

Numarul de telefon la care poate fi contactata este: 0044 7423 091911

Precizez ca s-au oferit multi cetateni scotieni sa garanteze pentru sora mea ca nu face nimic gresit in acea tara, chiar au oferit sume considerabile de bani ca si garantie ca sora mea nu cauta sa ramana acolo definitiv sau orice temeri au ei.

le-au cerut niste informatii prin fax acestor persoane, faxurile au fost trimise de marti si nu au ajuns nici pana vineri.

Mai mult de atat, sora mea nu are voie sa foloseasca faxul acolo, dar ambasada romaniei i-a cerut coii prin fax pentru toate documentele. Ea a spus ca nu poate trimite fax, pentru ca nu i se da voie si ei au spus „atunci nu avem cu ce sa va ajutam”

Nu s-au deranjat sa ceara niciun document nimanui, sau sa ceara ceva, cuiva care poate sa dea.

Tot ce ne indeamna ei sa facem, este sa ne supunem abuzului si sa ii dam in judecata ulterior.

Nu stiu unde altundeva sa mai apelez, dar stiu sigur ca trebuie sa se faca zarva mare, sa sune telefoanele tuturor, ca cineva sa ia in seama acest abuz.

Ce vrea sora mea, este cel mai evident lucru.

Sa ii fie retrase deciziile de expulzare si sa fie lasata sa intre in marea britanie si o asigurare ca mai tarziu, cineva nu se va razbuna pe ea.

Va multumim din tot sufletul si speram ca veti gasi timpul si dispozitia necesara pentru a face niste demersuri in a ne ajuta.