Eugen Neata: LEGEA PREVENIRII a intrat in vigoare!

In sedinta din data de 29 noiembrie 2017 a Camerei Deputatilor (camera decizionala), am votat pentru adoptarea Legii prevenirii.

Aceasta se aplica incepand de miercuri, dupa ce a fost promulgata de presedintele Romaniei si publicata in Monitorul Oficial.

Asa cum am promis si discutat cu cetatenii in campania electorala, proiectul mult asteptat, a fost realizat si implementat!

Legea are ca obiect reglementarea unor instrumente care sa asigure prevenirea savarsirii de contraventii. In acest sens, autoritatile/institutiile publice cu atributii de control, constatare si sanctionare a contraventiilor au stabilite ca atributii informarea, instruirea si indrumarea publicului, precum si obligaţia de a aplica, in cazul savarsirii anumitor fapte contraventionale, sanctiunea de avertisment impreuna cu stabilirea unui plan de remediere prin care se acorda contravenientului o perioada de timp pentru indeplinirea obligatiilor legale. Actul normativ are ca scop intensificarea functiei preventive a controlului, precum si asigurarea securitatii juridice, in conditiile cresterii calitative a legislatiei si aparitiei unor noi domenii de reglementare.

Este o prioritate a noastra, a Partidului Social Democrat, sa facem ca institutiile statului sa actioneze in primul rand in mod preventiv.

Prin legile adoptate de Parlamentul Romaniei, institutiile statului sunt obligate sa lucreze in folosul cetateanului si pentru acesta.

Asiguram oamenilor respectul pe care il merita si un trai mai bun!

Eugen Neata, deputat PSD de Valcea