Primăria Râmnicului a alocat 100.000 euro pentru amenajarea unui parc lângă Colegiul de Silvicultură

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 15 ianuarie 2018, a aprobat documentaţia avizare lucrări de Intervenţie şi indicatorii tehnico-economici, conform deviz general, pentru obiectivul de investiţie „Amenajare parc zona Nord (lângă Colegiul de Silvicultură şi Protecţia Mediului), la valoarea totală de 465.621 lei fără TVA (echivalent 100.000 euro). În prezent, în zona propusa pentru amenajare au fost identificate urmatoarele nereguli si deficiente: aleile prezintă denivelări, borduri lipsa sau degradate; Imbracamintea asfaltica prezintă degradari de tipul fisurilor si crăpăturilor pe direcţii diferite; împrejmuirea metalica este corodata iar fundaţiile prezintă crăpături; spatiile verzi necesita interventii prin defrişare de arbuşti, degajare teren de frunze si crengi, curatarea terenului de iarba si buruieni, toaletarea copacilor; spatiile verzi nu beneficiaza de un sistem de irigaţii; accesul in parc este dificil dotorita faptului ca accesul se realizeaza pe poarta colegiului; este necesara modernizarea instalatiei de iluminat, prin realizarea unui sistem fiabil si eficient. „Necesitatea amenajarii acestei suprafeţe de aproximativ 4645 mp, rezulta si din faptul ca in zona de Nord a Municipiului Rm.Valcea nu exista un parc care sa dea posibilitatea locuitorilor sa se bucure de o zona verde. Se propun urmatoarele categorii de lucrări: lucrări de desfaceri/demolari; execuţie alei si pavaje; înierbare spatii verzi; execuţie împrejmuire si poarta de acces; realizare sistem de irigaţii automatizat; modernizare sistem de iluminat. Având in vedere ca zona vizata se afla in imediata vecinatate a unor proprietati private si a Colegiului Silvic, se propune execuţia unui gard împrejmuitor pentru a limita accesul in si dinspre vecinatati. Latura sudica si cea vestica vor avea fundaţie continua din beton armat, un soclu si stâlpii din boltari decorativi prefabricaţi cu dimensiunea de 40x20x16 cm, culoare gri, panourile intre stâlpi fiind realizate din uluca din compozit (lemn plastifiat), culoare maro. Latura nordica va avea aceasi fundaţie din beton armat, soclu din boltari prefabricaţi, iar stâlpii din ţeava rectangulara de 5×5 cm si panouri din metal asigurandu-se vizibilitate inspre si dinspre parc. Pentru latura estica se va asigura un acces pietonal direct din trotuarul vestic aferent Caii lui Traian. Amenajarea peisagera propusa are in vedere umiatoarele aspecte: amplasarea de specii de arbori si arbuşti pentru a diversifica flora exsitenta si a menţine ideea de parc dendrologic; realizarea unui echilibru armonios intre suprafeţele plantate; marirea zonelor de spaţiu verde prin eliminarea unor alei si scări exsitente, inierbare; crearea de compoziţii vegetale judicioase, in perfecta armonie cu aspectele climatice specifice zonei, care sa ofere tablouri interesante din punct de vedere cromatic si vegetal pe parcursul anului, prin utilizarea de specii aclimatizate in zona. Pentru menţinerea vegetatiei in bune condiţii, se prevăd soluţii de irigaţii adaptate la condiţiile de amplasament, clima si cerinţele materialului dendricol plantat”, se precizează printre altele în raportul Primăriei Râmnicului.