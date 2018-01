Infracţiuni rutiere în Racoviţa, Râmnicu Vâlcea, Măciuca, Olanu, Suteşti şi Drăgăşani

La data de 14 ianuarie a.c., poliţiştii Serviciului Rutier, au oprit în trafic, pentru control, în comuna Racoviţa, pe Drumul Judeţean 703 M, un şofer de 44 de ani, din Câineni. Poliţişti i-au solicitat acestuia să se supună testării cu aparatul etilotest, bărbatul refuzând. A fost înregistrat un dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de refuzul sau sustragerea de la prelevarea mostrelor biologice. În dimineaţa zilei de 13 ianuarie a.c., poliţiştii Poliţiei municipiului Râmnicu Vâlcea au oprit în trafic, în municipiu, un autoturism condus de un bărbat de 29 de ani, din comuna Stoileşti. Şoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o alcoolemie de 0,46 mg/l alcool pur în aerul expirat. S-a întocmit un dosar penal în care se fac cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice. În week-end-ul care a trecut, poliţiştii au acţionat pentru asigurarea unui climat optim de siguranţă publică şi disciplină rutieră, dar şi pentru combaterea comerţului ilicit. Astfel, poliţiştii Poliţiei municipiului Râmnicu Vâlcea au aplicat 49 de sancţiuni contravenţionale la regimul rutier şi în baza legii 61/1991 privind ordinea şi liniştea publică, valoarea acestora ridicându-se la peste 10.000 de lei. Au fost reţinute 3 permise de conducere şi 3 certificate de înmatriculare. Poliţiştii Secţiei 10 Poliţie Rurală Măciuca, Poliţiei oraşului Bălceşti şi posturilor de poliţie arondate au acţionat în data de 12 ianuarie a.c., în Măciuca, oprind pentru control 30 de autovehicule şi aplicând 4 sancţiuni contravenţionale la regimul rutier. De asemenea, au fost aplicate sancţiuni şi pentru acte de comerţ ilicit, de 5.000 de lei. La data de 14 ianuarie a.c., poliţiştii Secţiei 4 Poliţie Rurală Prundeni şi Biroului Judeţean al Poliţiei Transporturilor au acţionat în comuna Olanu, aplicând 9 sancţiuni contravenţionale la regimul rutier, dar şi privind obligaţia agenţilor economici de a folosi case de marcat şi pentru încălcarea reglementărilor legale privind pescuitul şi acvacultura. Valoarea sancţiunilor se ridică la 7.400 de lei. De asemenea, a fost confiscată suma de 447 de lei, urmând să fie predată Trezoreriei Vâlcea şi a fost înregistrat un dosar penal pentru evaziune fiscală. La data de 11 ianuarie a.c., poliţiştii Postului de Poliţie Comunal Suteşti, au oprit de 33 pentru control, în Suteşti, un şofer de 33 de ani, din comuna Verguleasa, judeţul Olt. În urma verificărilor efectuate în bazele de date ale poliţiei, s-a constatat faptul că bărbatul nu deţine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicul. În cauză a fost întocmit dosar penal. În dimineaţa zilei de 11 ianuarie a.c., poliţiştii Poliţiei municipiului au depistat pe Drumul Naţional 67 B, în Drăgăşani, un şofer de 61 de ani, sub influenţa alcoolului. În urma testării acestuia cu aparatul etilotest a rezultat o concentraţie alcoolică de 0,41 mg/l alcool pur în aerul expirat. Persoana în cauză a fost condusă la spital, unde i-au fost recoltate probele biologice, fiind înregistrat un dosar penal.