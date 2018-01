Condamnări la închisoare cu executare pentru clanul „Brătianu” din Drăgăşani într-un dosar instrumentat de DNA

Prin decizia penală nr. 1150/2017 din 19 decembrie 2017, Curtea de Apel Piteşti i-a condamnat definitiv pe inculpații Bedu Brătianu şi Mihai Brătianu (din clanul ţigănesc din Drăgăşani cu acelaşi nume) la o pedeapsă de câte 3 ani și 6 luni închisoare și interzicerea, atât pe perioada executării pedepsei cât și pe o perioadă de 4 ani după executarea pedepsei principale, a drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, inițiere sau constituire a unui grup infracțional organizat și spălare de bani. Instanţa de judecată din Piteşti a mai pronunţat următoarele sentinţe: condamnă pe inculpatul Ilie Neagu la o pedeapsă de 3 ani închisoare și interzicerea, atât pe perioada executării pedepsei cât și pe o perioadă de 4 ani după executarea pedepsei principale, a drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat și spălare de bani; condamnă pe inculpatul Ilie Bodorin la o pedeapsă de 3 ani închisoare, cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 5 ani și interzicerea pe o perioadă de 4 ani, după executarea pedepsei principale, a drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat și spălare de bani; condamnă pe inculpatul Liviu Ion Popa la o pedeapsă de 2 ani închisoare cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 4 ani și interzicerea, pe o perioadă de 4 ani după executarea pedepsei principale, a drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat și spălare de bani; condamnă pe inculpatul Nicolae Ciora la o pedeapsă de 3 ani închisoare, cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 5 ani și interzicerea, pe o perioadă de 4 ani după executarea pedepsei principale, a drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat; condamnă pe inculpații Tudor Păun și Aurel Săndulescu la o pedeapsă de 3 ani închisoare cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 5 ani și interzicerea, pe o perioadă de 4 ani după executarea pedepsei principale, a drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat; obligă, în solidar, inculpații Brătianu Bedu, Brătianu Mihai, Neagu Ilie, Ciora Nicolae, Păun Tudor și Săndulescu Aurel la plata a 768.585 lei plus accesorii care vor fi calculate până la achitarea acestora, cu titlu de accize nedeclarate și neachitate de SC Euroil Genetic Com SRL; obligă, în solidar, inculpații Brătianu Bedu, Brătianu Mihai, Bodorin Ilie, Ciora Nicolae, Păun Tudor și Săndulescu Aurel la plata a 5.715.209 lei cu titlu de accize plus accesorii care vor fi calculate până la achitarea acestora, datorate de SC V. SRL, precum şi 571.372 lei cu titlu de TVA plus accesorii care vor fi calculate până la achitarea acestora, neachitate de SC V. SRL. Au fost obligați, în solidar inculpații Brătianu Bedu, Brătianu Mihai, Popa Liviu Ion, Ciora Nicolae, Păun Tudor și Săndulescu Aurel la plata a: 15.391 lei cu titlu de accize plus accesorii care vor fi calculate până la achitarea acestora, datorate de L.T. SRL, 171.701 lei cu titlu de TVA plus accesorii care vor fi calculate până la achitarea acestora, neachitate de L.T. SRL. Dispune confiscarea specială asupra: autoturismului marca Dodge în valoare de 46.442 lei, deținut de inculpatul Săndulescu Aurel; apartamentului situat în municipiul Drăgășani, județul Vâlcea, cu o valoare de impunere de 78.064 lei aparținând inculpatului Popa Liviu Ion; asupra autoutilitarei marca Dacia, în valoare de 5.400 lei, aparținând inculpatului Brătianu Bedu; autoturismului marca Mercedes Benz, în valoare de 96.000 lei aparținând inculpatului Brătianu Mihai. Curtea de Apel Piteşti a obligat în solidar pe inculpații Brătianu Bedu, Brătianu Mihai, Popa Liviu Ion, Ciora Nicolae, Păun Tudor și Săndulescu Aurel și la plata sumei de 8.012, lei impozit pe profit datorat de SC Livpetro Trans SRL, precum şi pe inculpații Brătianu Bedu, Brătianu Mihai, Neagu Ilie, Ciora Nicolae, Păun Tudor și Săndulescu Aurel, la plata sumei de câte 1.000 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat. S-a dispus confiscarea cotei-părți ce îi aparține inculpatului Popa Liviu Ion din bunul imobil – apartament situat în municipiul Drăgășani, județul Vâlcea.

Inculpaţii au prejudiciat bugetul general consolidat al statului cu suma totală de 5 milioane de euro

În urmă cu cinci ani, procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Pitești au dispus trimiterea în judecată a inculpaților: BRĂTIANU BEDU (arestat preventiv atunci în altă cauză), asociat şi administrator al SC EURO BENZOIL S.R.L., administrator de fapt al mai multor societăţi comerciale, BRĂTIANU MIHAI (arestat preventiv în altă cauză), fost asociat şi administrator al SC METALCAS S.R.L., SC BIXOIL SRL, administrator de fapt al mai multor societăţi comerciale în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni: evaziune fiscală, iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat, spălare de bani, instigare la infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată; NEAGU ILIE, fost asociat şi administrator al S.C. EUROIL GENETIC COM S.R.L., S.C. BIXOIL S.R.L., S.C. GORIVO NEG PETROL S.R.L., S.C. GOLD OIL EXPRES S.R.L., în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni: evaziune fiscală, aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, spălare de bani, fals în înscrisuri sub semnătură privată, complicitate la infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată; BODORIN ILIE, fost asociat şi administrator al S.C. VIVAOIL S.R.L., S.C. GOLD OIL EXPRES S.R.L. şi POPA LIVIU-ION, fost asociat şi administrator al S.C. LIVPETRO TRANS S.R.L, în sarcina cărora s-au reţinut următoarele infracţiuni: evaziune fiscală, aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, spălare de bani, fals în înscrisuri sub semnătură privată; CIORA NICOLAE, fost salariat al S.C. EUROBENZOIL S.R.L., în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni: evaziune fiscală, aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat şi fals în înscrisuri sub semnătură privată; PĂUN TUDOR şi SĂNDULESCU AUREL în sarcina cărora s-au reţinut infracţiunile de evaziune fiscală şi aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat. În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt: în perioada 2007 – 2009, inculpaţii Brătianu Bedu şi Brătianu Mihai, în calitate de reprezentanţi ai mai multor societăţi comerciale, din poziţia de lideri, au constituit şi dezvoltat, pe raza judeţelor Vâlcea, Olt, Sibiu, o grupare de criminalitate organizată, specializată în comiterea unor fapte grave de evaziune fiscală şi spălare a banilor în domeniul combustibililor. La acest grup, au aderat şi inculpaţii Neagu Gh. Ilie, Turcu Liliana Georgeta, Bodorin Ilie, Popa Liviu Ion, Popa Ionel, Ciora Nicolae, Săndulescu Aurel, Tudor Păun, fiecare cu un rol foarte bine determinat în cadrul acesteia. Prin intermediul societăţilor comerciale pe care le reprezentau, respectiv S.C. EUROIL GENETIC COM S.R.L., S.C. VIVAOIL S.R.L. și S.C. LIVPETRO TRANS S.R.L.,, membrii grupării au achiziţionat produse petroliere (combustibil greu), pe care le-au comercializat sub denumirea de motorină fără a evidenţia în contabilitate operaţiunile efectuate şi veniturile realizate şi, totodată, au înregistrat în contabilitate cheltuieli fictive. Acest lucru a fost posibil prin utilizarea unor acte contabile falsificate de inculpaţii Popa Liviu Ion, Bodorin Ilie, Neagu Ilie, Turcu Liliana Georgeta, Păun Tudor şi Săndulescu Aurel, la solicitarea liderilor grupării Brătianu Bedu şi Brătianu Mihai. În această modalitate, inculpaţii au prejudiciat bugetul general consolidat al statului cu suma totală de 18.932.688 lei (echivalentul a aproximativ 5.062.216 euro), reprezentând accize, taxa pe valoare adăugată şi impozit pe profit, sumă cu care Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea şi Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Craiova s-au constituit parte civilă în cauză. Sumele de bani astfel rezultate au fost însuşite de către Brătianu Bedu şi Brătianu Mihai în numerar sau au fost folosite pentru achiziţionarea unor autoturisme de lux (JAGUAR, FERRARI, HAMMER, PORSCHE) şi pentru construirea a două case. De asemenea, pentru a crea aparenţa de legalitate, o parte din sumele obţinute prin evaziune fiscală, au fost transferate în mod ilegal în conturile unor societăţi comerciale controlate de către Brătianu Bedu şi Brătianu Mihai în mod direct sau prin membrii ai familiei. În vederea recuperării prejudiciului, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra unor bunuri mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor Brătianu Bedu, Brătianu Mihai, Popa Liviu Ion și Săndulescu Aurel. Dosarul a fost înaintat în primă fază spre judecare la Tribunalul Vâlcea.

(Nicu Trandafir)