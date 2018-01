INCENDIAR! AUTODENUNT al directorului Urban, Dan Ceausescu (prostie sau sinceritate?): “Lichidul rezultat din procesarea gunoiului se scurge în canalizarea oraşului Râmniu Vâlcea” 

În sudul municipiului Râmnicu Vâlcea (cartierul Stolniceni), nu departe de câteva gospodării, dar şi foarte aproape de râul Olt, SC Urban SA deţine o staţie de sortare a deşeurilor. Este vorba de fostul sediul al Comat, achiziţionat de celebra societate de colectare a gunoaielor, folosit acum în scopurile mai sus amintite. Cel puţin declarativ şi legal gunoiul nu ar trebui să stea prea mult timp în acest loc. Cu toate acestea, câţiva cititor ne-au trimis fotografii şi filmuleţe care dovedesc foarte clar că în curtea Comat s-au ,,dezvoltat” adevăraţi ,,munţi de gunoaie”, imensa masă care se poate vedea cu ochiul liber nefiind rezultată în urma colectărilor efectuate în câteva zile. Asemenea maldăre nu se pot strânge în câteva zile, oricât ar încerca să explice Dan Ceauşescu, directorul Urban, că gunoiul este adus acolo doar temporar.

Ceauşescu, în legitimă apărare, despre ,,munţii de gunoi”

Explicaţia, cam puerilă dacă ne raportăm la imaginile foto şi video realizate în urmă cu doar câteva zile, directorului Dan Ceauşescu are legătură cu factori externi SC Urban. ,,Este singura staţie de sortare a deşeurilor pe care o are judeţul Vâlcea. Vă asigur că are toate standardele necesare primirii documentaţiei de funcţionare. Aş vrea să explic pe înţelesul tuturor, acolo se duce gunoi la grămadă şi se scoate pe categorii. Prima categorie este a deşeurilor recliclabile, balotate, care sunt date către recliclatorii din toată ţara. A doua şi cea mai mare categorie este a deşeurilor pentru valorificare energetică. Acestea sunt achiziţionate de fabricile de ciment. Aşa zişii munţi de gunoaie despre care vorbiţi sunt rezultatul faptului că între 20 noiembrie şi 25 ianuarie, fabricile de ciment din toată ţara sunt închise. Luna decembrie, din cauza sărbătorilor de iarnă, deci a consumului mai mare, este o lună de vârf. Din aceste două motive, cumulate, avem aşa – zişii munţi de gunoaie. A treia categorie este cea a deşeurilor reziduale, care ajunge la depozitele de la Mediaş şi de la Boldeşti Scăieni” a spus Ceauşescu. Totuşi, la o simplă vizionare a materialelor foto şi video, ne putem da seama că este vorba de deşeuri în amestec, nu sortate, aşa cum susţine şeful Urban.

Ce este levigatul şi care e singurul loc din Vâlcea unde acesta este tratat

O altă problemă care trebuie adusă la cunoştinţa opiniei publice şi a instituţiilor statului este cea a levigatului rezultat din procesarea gunoiului. Levigatul este un fel de zeamă deosebit de toxică, de culoare galben – verzuie, urât mirositoare, cu efecte foarte periculoase. O staţie de sortare trebuie să îndeplinească nişte cerinţe pentru a funcţiona legal. În primul rând, curtea trebuie să fie compact acoperită cu un strat gros de beton, nu cu plăci printre care să se scurtă levigatul. De asemenea, trebuie să există un canal de colectare a acestui ferment periculos şi un bazin în care levigatul trebuie tratat. Iată declaraţie şocantă a lui Dan Ceauseşcu, referitoare la ce se întâmplă în curtea Comat. ,,Curtea este betonată, iar levigatul se scurge în sistemul de canalizare.” Poate că şeful Urban nu-şi conştientizează propria declaraţie dată presei, ori, poate, pur şi simplu a vrut să ne inducă în eroare. Ar fi nişte cazuri fericite! Însă, dacă aşa stau lucrurile, iar zeama aceea toxică se scurge în sistemul de canalizare al municipiului Râmnicu Vâlcea, situaţia este mai mult decât gravă. Nici măcar Apavil (deşi, societatea e foarte dotată în ceea ce priveşte tratarea apelor menajere) nu deţine staţie de tratare a levigatului. Nici Urban nu are la Râmnicu Vâlcea, în cartierul Stolniceni, unde depozitează ,,munţii de gunoaie”, o asemenea instalaţie. Singura staţie de tratare a levigatului este cea de la Feţeni. Urban ar trebui să colecteze acest ferment periculos la Stolniceni, unde are staţia de sortare şi să-l care cu vidanja sau cisterna la staţia de tratare de la Feţeni. Sigur, asta ar însemna nişte bani în plus, dar modalitatea actuală de lucru nu este acceptabilă.

Apel DISPERAT la instituţiile statului!

În mod normal, instituţiile publice, referindu-ne aici la Primăria Râmnicu Vâlcea, Direcţia de Sănătate Publică, Apavil, ABA Olt, Garda de Mediu şi Prefectura Vâlcea ar trebui să verifice dacă, într-adevăr SC Urban are sau nu staţie de tratare a legivatului la Stolniceni. Dacă nu, să acţioneze în consecinţă. De asemenea, inspectorii Gărzii de Mediu care se dau peste cap să verifice doar anumite firme de colectare a gunoiului, ar trebui să vadă dacă în curtea Comat sunt deşeuri sortate sau şi ,,munţi” de deşeuri în amestec.

Autor: Crisu Popescu (http://www.gazetavalceana.ro/2018/01/16/exploziv-directorul-urban-lichidul-rezultat-din-procesarea-gunoiului-se-scurge-in-canalizarea-orasului-ramniu-valcea-foto-video/)