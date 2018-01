IMPORTANT! Precizări ale primarului Râmnicului, Mircia Gutău, despre majorarea de taxe şi impozite locale

În cadrul unui interviu acordat unui post de televiziune local, primarul Râmnicului, Mircia Gutău, a venit cu precizări şi clarificări foarte importante referitoare la majorarea de taxe şi impozite locale, decizie aprobată la sfârşitul anului trecut în Consiliul Local. „Este adevărat că taxele s-au mărit, dar s-au mărit în limita impusă de lege. Noi eram puşi în situaţia de a tăia pensiile şi salariile, sau noi să ne restructurăm activitatea cât mai mult şi să ne încadrăm în limita impusă de lege în buget pentru majorarea taxelor şi impozitelor. Cu acordul Consiliului Local, am discutat cum să ne compensăm cu diferenţa de bani pe care noi nu o mai primim în acest an. Datorită faptului că scăzut impozitul de la 16% la 10%, noi impozitul pe venitul global îl luam din cei 16%, dar acum îl vom lua din cei 10%. Deci, sumele pe care le primeşte primăria sunt mult mai mici. În condiţiile acestea, trebuia să găsim completare la sursele de finanţare la investiţii. Vor fi afectaţi cel mai mult locuitorii din anumite zone ale Râmnicului. Vă dau un exemplu: cartierul Ostroveni. Vi se pare firesc ca cei care stăteau în blocuri, iar cei care locuiau pe bulevardul Dem Rădulescu, unde s-au făcut investiţii masive, unde sunt condiţiile unui oraş civilizat (apă, canalizare, gaze, internet, etc.) să aibă o zonă inferioară de impozitare!?! Trebuie să plătească şi acei oameni la fel cum plătesc toţi cei care locuiesc în zona Ostroveni. Propunerile care au venit din Consiliul Local le-am studiat foarte bine, în aşa fel încât să fie un lucru echilibrat. Prin măsurile luate în Râmnicu Vâlcea suportăm absolut toţi majorarea de taxe şi impozite: şi eu suport, şi judecătorul şi procurorul şi muncitorul. Toţi suportăm, depinde unde avem casele şi terenurile! Eu cred că această măsură este de o mie de ori mai echitabilă decât ceea ce au făcut liberalii, care, acum, au un tupeu enorm să vină şi să spună că s-a majorat şi că Vâlcea este în top”, a spus printre altele primarul Râmnicului, Mircia Gutău.

Concret, ce prevede decizia Consiliului Local de mărire a taxelor şi impozitelor!

Potrivit hotărârii Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea din data de 28 decembrie 2017, faţă de anul trecut, începând cu data de 01.01.2018, cotele de impozitare pentru impozitul pe clădiri, datorat de persoanele fizice, s-au modificat după cum urmează: cota de impozitare pentru calculul impozitului sau taxei pe clădirile rezidenţiale aparţinând persoanelor fizice s-a modificat în limitele prevăzute de Legea nr. 227/2015, de la 0,1% la 0,13%; cota de impozitare pentru calculul impozitului sau taxei pe clădirile nerezidenţiale aparţinând persoanelor fizice (clădiri în care se desfăşoară activităţi economice) s-a modificat în limitele prevăzute de Legea nr. 227/2015, de la 0,3% la 1,3%. Faţă de anul 2017, începând cu data de 01.01.2018 s-a aprobat majorarea prin aplicarea cotelor adiţionale la calculul obligaţiilor la impozitul sau taxa pe clădiri, pentru persoane juridice, după cum urmează: cota de impozitare pentru calculul impozitului sau taxei pe clădiri pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau folosinţa persoanelor juridice s-a majorat prin aplicarea unei cote adiţionale de 50%, cota de calcul majorată fiind de 0,3%; cota de impozitare pentru calculul impozitului sau taxei pe clădiri pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau folosinţa persoanelor juridice s-a majorat prin aplicarea unei cote adiţionale de 15%, cota de calcul majorată fiind de 1,5%. Faţă de anul 2017, începând cu data de 01.01.2018, sumele fixe pentru calculul obligaţiilor la impozitul pe terenul intravilan persoanelor fizice şi juridice, s-au modificat după cum urmează: suma pentru calculul impozitului sau taxei pe terenul din intravilan, categoria de folosinţă teren cu construcţii atât pentru persoanele fizice cât şi pentru persoanele juridice s-a modificat în limitele prevăzute de Legea nr. 227/2015; suma pentru calculul impozitului pe mijloacele de transport cu tracţiune mecanică, remorci, semiremorci, rulote şi mijloace de transport pe apă s-a majorat cu o cotă adiţională de 25%. S-a mai aprobat acordarea bonificaţiei de 10% la impozitul pe clădiri, impozitul pe teren şi impozitul pe mijloacele de transport, persoanelor fizice şi persoanelor juridice care achită integral până la termenul de 31 martie 2018, obligaţiile datorate bugetului local calculate pentru fiecare rol, provenind din orice fel de impozite şi taxe, inclusiv amenzi, precum şi scutirea de plata impozitului pe clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice, cu respectarea regulamentului aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 303 din 29 noiembrie 2012. Pentru anul 2018, s-a mai aprobat reducerea cu 50% a impozitului pe mijloacele de transport hibride. Termenele pentru plata privind obligaţiile de plată către bugetul local sunt cele stabilite de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Creanţele fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie 2017 mai mici de 40 de lei se anulează conform Legii privind Codul de procedură fiscală.

(Petre Coman)