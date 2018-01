Eugen Neata, deputat PSD: Ne facem datoria fata de oameni, asa cum am promis in campania electorala!

Oamenii care ne-au ales sa ii reprepzentam in Parlamentul Romaniei, sunt prioritatea noastra!

Astazi, 13 ianuarie 2018, la biroul parlamentar din orasul Horezu, strada Unirii, nr. 10, am avut intalnire cu cetatenii din aceasta zona.

Impreuna cu colegul meu, deputat Vasile Cocos si presedintele PSD Horezu, Popescu Cristian, am discutat despre problemele ridicate de participanti si despre modul in care acestea pot fi rezolvate.

Oamenii sunt interesati sa cunoasca adevarul cu privire la multe subiecte ce se dezbat in mass-media si ce ne-am propus noi cei din Partidul Social Democrat sa facem in continuare.

Pe aceasta cale, le transimt tuturor sa aiba incredere in noi. Vom merge mai departe cu programul de guvernare si vom realiza tot ce am promis!

Asa cum am mai spus, sustin toate proiectele benefice de interes local si ma implic pentru ca acestea sa se realizeze.

Prin masurile luate si proiectele implementate, judetul Valcea se dezvolta, atat din punct de vedere al infrastructurii, cat si din punct de vedere economic.

Cu totii stim activitatea presedintelui Consiliului Judetean, Constantin Radulescu, care a reusit sa atraga foarte multe fonduri pentru judetul nostru si parte din proiectele prezentate in sedinte sunt in derulare.

Voi ramane la fel de activ si aproape de oameni, asa cum am facut-o si in primul an de mandat!

Va multumesc celor care imi sunteti aproape si aveti incredere in mine!