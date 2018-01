A iesit de la tipar albumul RAMNICU VALCEA 10X10! Ziaristii Gheorghe Smeoreanu si Tiberiu Pirnau au realizat o lucrare unica in peisajul cultural valcean

Cu bucurie si entuziasm anuntam finalizarea proiectului comun al ziaristilor Gheorghe Smeoreanu si Tiberiu Pirnau: albumul de prezentare a municipiului Ramnicu Valcea, in romana si engleza – RAMNICU VALCEA 10X10. Astazi a iesit de la tipar o bijuterie de album, o carte care-i lipsea municipiului Ramnicu Valcea. Le multumim prietenilor care au fost alaturi de noi in conceperea si documentarea acestei lucrari, unice in peisajul cultural valcean, si le multumim carcotasilor care ne-au ambitionat sa realizam un album de inalta tinuta! Nu in ultimul rand ii multumim primarului Mircia Gutau care a crezut in noi si ne-a incredintat aceasta misiune minunata!

Râmnicu Vâlcea nu este doar un punct pe o hartă, un cod postal sau o aglomerare urbană de case, blocuri şi străzi. Râmnicu Vâlcea poate fi un sentiment: de mândrie, de bucurie sau de încredere. Râmnicu Vâlcea poate fi o senzație: de frumos, de curat, de linişte. Râmnicu Vâlcea poate fi o istorie: a unor locuri, sau oameni, sau fapte nemaiîntâlnite. Râmnicu Vâlcea poate fi toate acestea la un loc şi mai multe pe deasupra. Cred din tot sufletul, că Râmnicu Vâlcea este cel mai frumos oraş din lume, cel mai bun loc unde să îți trăieşti viața, să întemeiezi o familie şi să îți creşti copiii. Există în acest oraş o armonie aparte, o dinamică socială, economică şi culturală pe fondul unei profunde linişti sufleteşti. Dumnezeu ne-a binecuvântat să locuim între dealuri blânde şi ape bune, înconjurați de mănăstiri istorice şi izvoare vindecătoare. Tot ce ne rămâne de făcut este să răspundem, la rândul nostru, prin muncă şi creație, morală şi generozitate. Acest album este o transpunere pe coala de hârtie a unui sentiment, a bucuriei şi mândriei de a fi locuitori ai Râmnicului. Vă invităm să vă împărtăşiți din frumusețea vieții noastre. Vă dedicăm această lucrare vouă, oaspeții noştri dragi. – scrie in prefata albumului primarul municipiului Ramnicu Valcea, Mircia Gutau.