VIDEO – Primarul Mircia Gutau nu renunta la investitii in 2018! ADEVARUL DESPRE MARIREA TAXELOR: daca nu s-ar fi luat aceasta masura, se putea trece la taieri de salarii si pensii!

Primarul Ramnicului Mircia Gutau nu va renunta la investitii in 2018! Chiar daca va primi mai putini bani de la guvern, edilul a declarat ca toate institutiile din subordinea municipalitatii vor trece printr-o reorganizare generala, in asa fel incat prin economiile facute, bugetul sa nu fie afectat. Gutau a mai vorbit si despre marirea taxelor din acest an, spunand ca daca nu s-ar fi luat aceasta masura, se putea trece la taieri de salarii si pensii. (vtv.ro)