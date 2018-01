Pedofilul din Ramnicu Valcea, retinut de politisti si… eliberat rapid! Marturia SOCANTA a unei mamici! 

Un individ care are in jur de 30 de ani, g ras, In trening gri, cu gluga pe cap a abordat-o pe fetita mea de 11 ani. In acest timp isi mangaia zonele intime, o intreba daca ii place. Pe colega fetitei mele a urmarit-o pana in scara blocului, si-a scos organul genital in fata fetitei. Nu mai pot descrie! – ne-a declarat mama uneia dintre fetite.

In urma cercetarilor noastre am aflat ca individul respectiv are 24 de ani, se afla in procedura de control judiciar in urma unei talharii si isi face veacul de cativa ani in zona de Nord a orasului. Asteptam informatii detaliate referitoare la acesta caz de INTERES PUBLIC de la Inspectoratul Judetean de Politie.