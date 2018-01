Dupa semnalele trase de Ziarul de Valcea: BĂRBAT BĂNUIT DE CORUPERE SEXUALĂ DE MINORI, ARESTAT PREVENTIV DE POLIȚIȘTI!

Polițiștii Poliției municipiului Râmnicu Vâlcea au reușit în scurt timp de la comiterea faptei, depistarea și arestarea unui bărbat de 24 de ani, din Câineni, bănuit de corupere sexuală a minorilor, infracțiune săvârșită în seara zilei de 7 ianuarie a.c.

La data de 9 ianuarie a.c., polițiștii au dispus, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea, reținerea unui tânăr de 24 de ani, din Câineni, bănuit de săvârșirea infracțiunii de corupere sexuală a minorilor, persoanele vătămate fiind 2 minore de 11 și 12 ani.

Politistii omit sa precizeze in comunicatul de presa transmis astazi, ca s-au sesizat in urma articolului postat in data de 8 ianuarie pe site-ul Ziarului de Valcea (http://ziaruldevalcea.ro/2018/01/08/atentie-parinti-pedofil-la-ramnicu-valcea/).

În fapt, în seara zilei de 7 ianuarie a.c., o femeie din Râmnicu Vâlcea, a sesizat poliția cu privire la faptul că, în urmă cu aproximativ 3 ore, fiica sa se deplasa împreună cu o prietenă, în zona nord a municipiului, către domiciliu, când au fost abordate de un bărbat necunoscut. Acesta ar fi urmărit-o pe fată de 11 ani până în scara blocului în care minora locuia, manifestând un comportament neadecvat, exhibiționist.

Polițiștii au demarat imediat cercetările, deplasându-se la fața locului, iar după mai multe investigații, aceștia au reușit depistarea persoanei bănuite, bărbatul fiind reținut la data de 9 ianuarie a.c. și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Vâlcea.

La data de 10 ianuarie a.c., a fost admisă propunerea de arestare preventivă, cercetările continuând sub aspectul săvârșirii infracțiunii de corupere sexuală a minorilor.