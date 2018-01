Brandul vâlcean ”Military Grade” pregătește extinderea pe piața din Ungaria și Bulgaria

Brandul vâlcean ”Military Grade”, specializat în comercializarea de huse de protecție pentru smartphone-uri anunță depășirea unei cifre de afaceri de jumătatea de milion de lei în anul 2017

Pentru anul 2018 compania are planuri mari și pregătește extinderea pe piața din Ungaria și Bulgaria

”Military Grade” reprezintă ideea de afaceri a unui tânăr antreprenor originar din Râmnicu-Vâlcea. Ovidiu Lazăr și-a propus să aducă pe piața românească huse protecție de cel mai înalt nivel pentru telefoanele mobile. Așa a luat naștere site-ul military-grade.ro, unul dintre cele mai mari de profil din România. Ceea ce a început ca un pariu în facultate, lansat cu un împrumut de 4.000 de euro, a ajuns în 2017 la o cifră de afaceri de peste jumătate de milion de lei, după toate estimările contabile.

”Ideea mi-a venit în perioada când eram la facultate și lucrăm în paralel la un service de telefoane. Am observat că majoritatea telefoanelor veneau cu display-ul spart sau alte defecte provocate în urmă căzăturilor, probleme pe care nu le acoperă garanția în mod normal și pentru care clienții plăteau destul de mult din buzunarul lor. Am căutat inițial pentru mine un produs care să mi protejeze telefonul și am observat că pe piața din România, deși găseam huse, nici una nu era capabilă să îmi protejeze telefonul. Atunci, după ce mi am comandat personal o astfel de husă de pe e-bay.com, toți prietenii mă întrebau de unde am luat-o și dacă pot să le recomand și lor. Văzând că există o cerere și un interes pentru astfel de produse , m-am gândit să fac un magazin online. Numele magazinului „military-grade.ro” mi a venit de la standardul militar de testare pe care îl folosesc americanii să clasifice anumite produse rezistente la condiții dificile de mediu”, explică Ovidiu Lazăr, directorul general al companiei.

Vânzările au crescut susținut, de la an la an, pe măsură de comerțul online s-a dezvoltat în România. Military Grade vinde astăzi pentru mari companii din toată țara, precum Tarom sau multinaționale. Un top al orașelor de unde vin cele mai multe comenzi plasează Bucureștiul pe primul loc, urmat de Timișoara, Cluj, Brașov și Constanța. Calitatea de cel mai înalt nivel pe plan internațional face ca Military Grade să fie se evidențieze pe piață.

”Cum tehnologia evoluează și constant apar telefoane din ce în ce mai performante, la fel se întâmplă și cu prețul lor. Românii sunt în căutare de huse și accesorii de calitate care să le protejeze dispozitivele deoarece prețul de achiziție al unui telefon a crescut, ajungând și să depășească 1000 de euro. Astfel ei sunt dispuși sa achiziționeze o husă de calitate care să le asigure protecția necesară și să îi scutească de o vizită costisitoare la service. Avantajele unei huse Military Grade, în comparație cu o husă simplă din silicon, sunt numeroase. În primul rând protecția împotriva șocurilor și a micilor accidente din viața de zi cu zi, dar și protecția împotriva zgârieturilor sau a altor funcții, precum protecția porturilor de încărcare ori a camerei foto-video”, mai spune directorul Ovidiu Lazăr.

Anul 2018 se anunță unul plin de provocări pentru compania vâlceană, pe lângă diversificarea produselor Military Grade urmând să intre pe piața din Ungaria și Bulgaria.

”Mentalitatea românilor cred că s-a schimbat foarte mult în ultima perioadă în ceea ce privește comerțul online. Încrederea Românilor în webshopurile românești a crescut cu siguranță, lucru ce se reflectă și în rata de conversie. Clientul online beneficiază de o serie de avantaje, precum plata la destinatar, posibilitatea de returnare a banilor în cazul în care se răzgândește, deschiderea coletului la livrare, diverse reduceri și campanii ce nu sunt disponibile în magazinele fizice. De asemenea se observă și o creștere a plăților efectuate cu cardul, care sunt mult mai rapide și mai sigure pentru consumator. În anul ce urmează dorim să diversificăm lista de producători prezenți pe site-ul nostru, să oferim clienților noștri acces la mai multe branduri de renume din industrie și să ne extindem prezența în Ungaria și Bulgaria”, a mai declarat Ovidiu Lazăr.