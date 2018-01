VIDEO – Bacalaureatul începe mai devreme in 2018

Examenul maturităţii începe mai devreme în 2018

În acest an, elevii de clasa a XII-a vor suţine mai devreme probele de competenţe la Bacalaureat. Astfel, prima probă va avea loc pe 12 februarie 2018, fiind vorba de proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. După aceea, în martie 2018, urmează ca elevii să susţine simularea examenului, iar în iunie, mai exact pe data de 25, vor începe probleme scrise.La Vâlcea, aproximativ 3000 de elevi termina in acest an clasa a XII-a.

Sursa: vtv.ro