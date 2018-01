Alearga la raliu, dar e si un chirurg de succes in America. Valceanul Alexandru Marmureanu a facut Facultatea de Medicina in Romania, dar specializarile le-a facut peste Ocean. Este acum unul din cei mai apreciati medici americani.

Povestea lui Alexandru Marmureanu nu se incadreaza neaparat la eternul „vis american” pentru ca nu a plecat de jos, dupa cum singur spune. In Romania avea o situatie buna, avea relatii, practica schi si alerga la raliuri, fiind copil de medici din Baile Govora. A ajuns in America si a inceput specializarile in chirurgie cardio-toracica.

Recunoaste ca americanii l-au placut si l-au adoptat nu pentru ca era un „soarece de biblioteca”, ci pentru charisma sa, pentru felul sau deschis de a fi si pentru talentele sale native in mai multe directii. Din 2000 ii invata si pe cei tineri ce stie el, fiind profesor la Universitatea din California.

„Am ajuns departe datorita medicinei. Ma trezesc la sase jumatate in fiecare zi. Operez zilnic si nu ma duc acasa pana nu imi vad pacientii”, spune dr. Alex Marmureanu. Cand nu e de garda, merge la curse, joaca tenis, schiaza sau calatoreste. In lipsa lui, opt chirurgi, colegi de-ai sai, au grija de pacienti. „In Romania daca faci mai multe chestii – daca faci sport de exemplu, lumea spune ca nu esti prea bun pentru ca nu esti destul de dedicat sau ca nu privesti cu seriozitate meseria, pacientii. Aici in America este exact pe dos. Un medic bun face foarte multe alte lucruri. De exemplu, cand intervievam rezidentii, constatam ca au foarte multe hobby-uri, inclusiv muzica”, mai povesteste chirurgul. El insusi are un trecut plin de experiente.

A facut Medicina la Craiova, armata la Ghimbav (Brasov) iar in timpul facultatii a lucrat la Salvamont. Fiind acum atat de renumit, printre pacientii sai se numara si vedete, dar si lideri politci cu care a ramas in bune relatii. Este amic cu Steven Spielberg, Sylvester Stallone sau Warren Beatty.

Unul dintre politicienii cu care a avut de-a face este fostul presedinte al Poloniei, Lech Wallesa. Cu totii ii spun „Dr. M”, pentru ca le e greu sa pronunte Marmureanu. A plecat din tara in 1990, dar vine periodic in vizita si isi aduce si copii, care, crescuti in State, sunt fascinati de Romania. Din grupul sau de prieteni fac parte si alti romani de succes, printre care si Nick Radoi, unul dintre cei mai bogati oameni de afaceri de origine romana din America.

Ei s-au vazut la sfarsitul lunii octombrie la concertul Innei de la Hollywood.