FOTO Noi imagini cu barbatul care a agresat sexual doi copii din Drumul Taberei. Procurorii au extins cercetarile si la alte zone din Bucuresti 

Politistii au dat publicitatii noi imagini cu barbatul care a agresat sexual doi copii in liftul unui bloc din Drumul Taberei. Totodata, procurorii au extins cercetarile si la alte zone din Bucuresti in care agresorul a fost prezent, relateaza Agerpres. Au fost facute cercetari pe 50 de strazi si in 200 de blocuri.

Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, au fost efectuate investigatii intr-un perimetru extins – 50 de strazi, dintre care noua principale, si aproximativ 200 de blocuri.

Au fost identificate alte 25 de camere de supraveghere video in perimetrul de interes, imaginile fiind ridicate in vederea exploatarii.

„In ziua de 6 ianuarie, Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Serviciul Omoruri din cadrul Politiei Capitalei au preluat efectuarea urmaririi penale in cauza, cercetarile initiale fiind efectuate de Sectia 22 Politie. In aceeasi zi, cei doi minori au fost examinati la Institutul National de Medicina Legala ‘Mina Minovici'”, se arata in comunicat.

Totodata, sunt verificate informatiile cu privire la persoane ale caror semnalmente corespund cu cele ale autorului, activitate prioritara si in perioada urmatoare.

Politistii au pus la dispozitie alte imagini obtinute pe parcursul cercetarilor si roaga persoanele care detin informatii de interes sa apeleze numarul de urgenta 112.

Politistii bucuresteni il cauta pe agresorul a doi minori, in varsta de 5 si 9 ani, frate si sora, in urma unor imagini surprinse de o camera de supraveghere si publicate de un post de televiziune.