Apavil a efectuat zeci de lucrari in primele zile ale anului 2018

SC APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 01 – 05 ianuarie 2018 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. S-au executat lucrări de amenajare teren prin betonare/asfaltare pe străzile Ostroveni nr. 81, Cetății ( amenajat teren spațiu verde).

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, pierderile de apă potabilă la adresele: str. Ostroveni nr. 81 și str.Cetății.

POMPE CURĂŢATE. Au fost curăţate pompele de canalizare menajeră din zonele: Ostroveni I, Ostroveni V, Centrală și Calea lui Traian Sud.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

Se continuă lucrările de înlocuit rețea apă potabilă și branșamente pe strada Dacia nr. 15, Sc. A+B+C;

S-a dezafectat o rețea de apă potabilă pe strada Mihai Viteazu;

S-au executat lucrări de vidanjare a canalizării fără racord pe str. Straubing nr. 173;

S-au executat lucrări de reparații cămin canalizare la Bl. B15 din cartierul Ostroveni;

S-au executat lucrări de readucere a terenului la starea inițială în cartierul Ostroveni.

CĂMINE CURĂŢATE. Au fost curăţate gurile de scurgere şi căminele de canalizare în mai multe zone din municipiul Rm. Vâlcea:

-Desfundat și curățat canalizare menajeră pe străzile: Aleea Teilor – Bl. B8 sc. B și C, Bd. Tineretului – Bl. A11/1, sc. C.

– Desfundat canalizare menajeră pe străzile: Libertății- Pensiunea Valentina, Bd. Tineretului – Bl. A61, B2, sc. A, Bl. B5, sc. A și sc. D, Bl A11/3, sc. B și C, Mihai Eminescu Bl. B13, sc. C, D, E și F, Bl. C11, în zona Ostroveni – Bl. C28 și C26, Regina Maria – Bl. C3, sc. B și C, aleea Stejarului – Bl. C1, sc. C și D , str. Decebal – Bl. S7, sc. B, Marin Sorescu – Bl. A38/1, Ostroveni – Bl. 38/2, sc. B.

10 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 10 apometre, dintre care 6 verificate și înlocuite și 4 montaje apometre noi. Au fost realizate 5 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece, montate în rețea. De asemenea, au fost întocmite 11 avize amplasament și un aviz tehnic.