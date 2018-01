Anunt umanitar! Un tanar din Slatioara are nevoie de ajutorul nostru!

Apel umanitar pentru cei dornici sa ajute!

In data de 02.01.2018, un baiat din comuna noastra , Trifon Alexandru-Petre, a avut un accident de mașină, pe Valea Oltului, in urma căruia are grave probleme de sănătate si este nevoie de o intervenție chirurgicală.Cine dorește sa susțină acesta cauza o poate face prin donații la Primăria Slătioara.

Persoane de cotact : Milea Maria(0756503668) si Popoaia Elena(0758200706 ).

Donațiile vor merge către familia lui Alexandru-Petre și sa speram ca vor acoperi cheltuielile necesare însănătoșiri lui.Va mulțumim!

Sorin Romcescu, primarul comunei Slatioara