Primarul comunei Racoviţa, trimis în judecată pentru că nu a protejat un sit arheologic 

Primarul comunei valcene Racovita, Sonia Iliescu, precum si fostul viceprimar al localitatii, Ioan Fasca, au fost trimisi, miercuri, in judecata, de catre procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Valcea, ei fiind acuzati de procurori de savarsirea infractiunii de abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit in forma continuata, anunta un comunicat al Parchetului, citat de HotNews.ro.

Ei au emis un certificat de urbanism si o autorizatie de constructie pentru un imobil situat pe un teren din zona de protectie a castrului roman din localitate si nu au luat masuri pentru protejarea monumentelor istorice, sustin anchetatorii.

Procurorii au stabilit ca prin emiterea autorizatiei de construire pe un teren aflat in zona sitului arheologic, fara avizul Ministerului Culturii pentru certificatul de descarcare de sarcina arheologica, a fost cauzata statului roman o paguba de 87.000 lei prin nevalorificarea monumentului istoric si au fost vatamate interesele legitime ale statului roman prin afectarea starii de conservare a castrului roman si a asezarii din epoca bronzului.

Prin folosirea suprafetei de teren si construirea unei case de locuit in zona de protectie a castrului roman a fost obtinut un folos necuvenit, au mai stabilit procurorii.

Sonia Iliescu mai este acuzata si ca in perioada 2008-2016, in calitate de primar al comunei Racovita, “cu stiinta nu si-a indeplinit atributiile de serviciu, in sensul ca nu a asigurat protejarea monumentelor istorice clasate, aflate in domeniul privat al comunei Racovita, neelaborand reglementari speciale de protectie in zona, prin nemarcarea limitelor zonei de interes arheologic prioritar si informarea publicului cu privire la regimul special de protectie a zonei”, cauzand statului si localitatii o paguba de 95 900 lei, “prin nevalorificarea monumentelor istorice, precum si vatamarea intereselor legitime ale statului roman, prin afectarea starii de conservare a castrului roman si a asezarii din epoca bronzului”.

Prejudiciul produs de Ioan Nicu a fost stabilit la 6.900 lei.

Dosarul a fost inaintat spre solutionare Judecatoriei Brezoi. Cercetarile au fost efectuate in colaborare cu lucratorii de politie judiciara din cadrul Directiei Generale Anticoruptie – Serviciul Judetean Anticoruptie Valcea si Inspectoratul de Politie Judetean Valcea.