6 avantaje ale unui apartament intr-un bloc nou:

1. Spatiul modern

Un apartament aflat intr-un bloc nou va fi compartimentat pentru nevoile prezentului. Nu trebuie sa dai gauri in pereti pentru montarea aerului conditionat si a centralei termice si nu va trebui sa iti faci griji in privinta instalatiilor electrice si sanitare invechite. Totul este nou si pus la punct ca sa te muti imediat, fara alte griji sau planuri.

2. Eficienta energetica

Un apartament intr-un bloc nou reprezinta si o cheltuiala mai mica in privinta incalzirii, si asta datorita eficientei energetice mai ridicate spre deosebire de cea a unui bloc vechi. Liviu Tudor, unul dintre cei mai mari proprietari de pe piata de birouri din Romania, explica: “Ca parte a UE, dezvoltatorii si proprietarii din Romania au adoptat eficienta si durabilitatea ca forma de dezvoltare, aderand la cele mai bune practici din domeniul imobiliar. Primul pas in ceea ce priveste certificarile pentru cladiri verzi a fost facut in 2008, deoarece dezvoltatorii au vazut importanta obtinerii unei astfel de certificari pentru a raspunde aspectelor legate de managementul proiectelor si a proprietatilor proprii. Integrarea practicilor durabile este esentiala pentru investitiile actuale si viitoare, avand in vedere mai ales impactul favorabil asupra durabilitatii, riscurilor si randamentelor. Dezvoltatorii si investitorii se concentreaza pe reducerea amprentei emisiilor de carbon, a eficientei energetice si a optimizarii utilizarii resurselor pentru a spori performanta de mediu din portofoliile lor.”

3. Mai mult loc pentru familia ta

Un bloc vechi va veni mereu la pachet cu un cartier aglomerat, strazi inguste, numar limitat de locuri de parcare si, in general, o atmosfera sufocanta. Un apartament intr-un bloc nou poate veni intr-un complex rezidential cu spatii verzi si locuri de parcare destule pentru fiecare locuitor in parte.

4. Ecosistem

Un mall langa bloc, un hipermarket la cativa pasi de casa, un market non-stop, o gradinita noua si poate chiar o scoala inconjurata de o zona de relaxare si distractie pentru familiile care locuiesc aici. Un apartament nou poate reprezenta pentru tine si un ecosistem intreg, departe de poluarea din centrul orasului si galagia cartierelor aglomerate.

5. Flexibilitate

Un apartament intr-un bloc vechi va necesita si interventii. Pereti demolati, usi schimbate, gresie, faianta, parchet, geamuri, intalzire si mobilare completa. Un apartament nou te poate scapa de toate aceste aspecte. Poti alege de la inceput ce tip de material doresti, ce culori vrei sa ai in casa si ce modificari vrei sa mai aduci inca dinainte de a te muta. Scapa de santier si uita de renovare pentru cel putin 10 ani de acum incolo.

6. Pretul

Pentru ca multe dintre apartamentele noi nu apar in zonele ultracentrale, in medie, pretul lor este mai scazut. Ceea ce inseamna insa un drum un pic mai lung pana in centru compenseaza prin mai multa natura, mai multa liniste si mai multe spatii de relaxare pentru tine si familie.

Care sunt primele lucruri pe care le cauti atunci cand vrei sa cumperi un apartament?

Sursa: https://www.wall-street.ro/articol/Social/216661/6-avantaje-ale-unui-apartament-intr-un-bloc-nou.html