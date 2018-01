Valceanul Robert Becsenescu, nominalizat la titlul de: Studentul Roman al Anului din America de Nord 

Sunt originar din Ramnicu Valcea si student in anul IV la University of California at Berkeley, completand un dual degree in Economie Politica si Dezvoltare Economica. Orizontul meu academic este motivat de intoarcerea in tara si de dorinta de a intelege procesul de tranzitie al Romaniei si limitele dezvoltarii acesteia. Consider ca sansa Romaniei consta in noua generatie a societatii civile, o generatie capabila sa aplice responsabil principiile fundamentale ale unei democratii liberale. Asadar, anul acesta am facut demersuri pentru a intari programul de mentorship al LSRS si de a consolida comunitatea romaneasca de pe coasta de Vest, pentru a contribui la scopul dublu de a avea o populatie educata, dornica de a se intoarce in tara. In prezent, cercetez intersectia dintre tehnologie si politica publica, si anume perspectivele tehnologiei Blockchain (Distributed Ledger Technology) de a augmenta eficienta si transparenta guvernamentala, conditii ce pot amplifica substantial procesul de democratizare a Romaniei. Legitimitatea academica imi este conferita de asemenea de un Certificat de Excelenta in Economie acordat la Yale University, un program de Economie urmat la Harvard University si un program de Leadership in Business urmat la Wharton School of the University of Pennsylvania.