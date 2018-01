Hotel Orizont-Cozia din Calimanesti, atmosfera calda si primitoare la preturi rezonabile

Hotel Orizont-Cozia*** din statiunea Calimanesti a fost inaugurat in 2006 iar in anul 2010 s-a extins cu un nou corp de o eleganta si panorama impresionanta , avand o clasificare de 3 stele, hotelul va pune la dispozitie:

19 camere cu pat matrimonial

24 camere cu doua paturi

4 apartamente

FACILITATI:

Baza de tratament

2 Sali de conferinta

Restaurant modern

Salonul rosu – evenimente

Bar

Terase exterioare

Centru Welness &Spa

Salon masaj

Punct de informare turistica

Parcare gratuita (supraveghere video)

Seif Depozit si garderoba

Seif la receptie

Linie telefonica internationala

Sistem avertizare incendiu

Televiziune prin cablu

Acces internet

Hotelul Orizont Cozia va ofera un confort deosebit, intr-o atmosfera calda si intima la preturi rezonabile.

Toate camerele hotelului au ca dotari: Tv LED, minibar, linie telefonica internationala, acces internet, bai proprii cu cabina de dus si uscator de par, balcoane cu panorama impresionanta.

Hotelul dispune de o baza de tratament moderna inaugurata in 2012 dotata cu aparatura de ultima generatie, un restaurant modern si elegant cu o capacitate de 170 de locuri si dotari la standarde europene (in care se pot organiza, reuniuni, aniversari, perteceri organizate, mese festive, nunti, botezuri ), o sala de evenimente (salonul Rosu) de 90 locuri cu terasa cu o panorama absolut superba.

Meniul restaurantului extrem de diversificat, alcatuit din peste 80 de preparate (traditionale, exotice, preparate culese din bucataria internationala si multe noutati culinare, precum si o bogata gama de bauturi alcoolice si nealcoolice) poate satisface si cele mai rafinate gusturi.

Vara, unitatea nostra dispune si de terasa “La Carul cu Bere” cu o capacitate de 200 de locuri, situata in parcul Caciulata, langa Izvoarele 1 si 2, unde cei mari pot savura o halba rece de bere sau gusta produsele traditionale in timp ce, cei mici se pot juca in spatiul de joaca dotat cu: leagane, balansoar, tobogan, carusel, etc.

Hotelul Orizont Cozia dispune si de 2 sali de conferinte, moderne si elegante, dotate la standard (telefon/fax, video-proiector, flip- chart, ecran de proiectie, microfoane wireless, sonorizare, sistem de auditie si amplificare, televizor color, DVD, climatizate ) cu o capacitate maxima de 140 si respectiv 60 de locuri.

Este locul ideal pentru organizarea diverselor evenimente (team building – uri, trainning – uri, receptii) datorita serviciilor profesionale ale angajatilor nostrii care garanteaza succesul intrunirilor dumneavoastra.

Pentru clientii care vor sa-si mentina forma fizica, hotelul Orizont Cozia pune la dispozitie:

Centru welness & Spa dotat cu piscina cu apa dulce (incalzita la 30-32C), un bazin cu apa sarata – de la Ocnele Mari (incalzita la 36-38C), un jacuzzi cu o capacitate de 2 persoane, un jacuzzi cu o capacitate de 4 persoane, salina artificiala, sauna finlandeza, sauna umeda, fantana de gheata, dusuri emotionale.

Trei saloane pentru masaj si impachetari: cu programare.

Sala de hidroterapie (hidromasaj si bai aromate)

Cazare Calimanesti Caciulata, Calea lui Traian, Nr. 495, Jud. Valcea

E-mail Hotel Orizont Cozia