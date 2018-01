Mircia Gutau: Râmnicul merge spre Vest! 

VALORI LOCALE ȘI RECUNOAȘTERE INTERNAȚIONALĂ

Cetățeni care aduc onoare orașului

De la finele anului trecut, Râmnicul se poate mândri cu încă 5 Cetățeni de Onoare ai Municipiului, oameni care ne fac cinste și care au primit aceeastă distincție pentru meritele lor deosebite. În luna septembrie, acest titlu a fost acordat ÎPS Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, pentru contribuția la dezvoltarea vocației Râmnicului de a fi un centru spiritual și cultural românesc de prestigiu. Am avut onoarea de a-i înmâna Înaltului Prelat diploma aferentă acestei distincții într-un cadru festiv, cu ocazia zilei Domniei Sale de naștere pe 24 ianuarie 2017. Râmnicul se poate mândri cu vechi lăcașe de cult de o frumusețe deosebită și încărcate de istorie. Acestora li s-au adăugat, în ultimii ani, alte biserici minunate, constinduindu-se, astfel, o tradiție a locului, ca urmare, am propus, iar Consiliul Local a aprobat, acordarea titlului de Cetățean de Onoare preoților Ion Dinică, Ion Bănuță Ion Dincă și Sorin Sava Pleșa pentru strădania fără preget depusă la ridicarea de lăcașuri bisericești, întru împlinirea spirituală a credicionșilor din Râmnicu Vâlcea.

Ambasadorul Poloniei, în vizită la Râmnic

La începutul acestui an, am fost gazda Ambasadorului Poloniei, excelența Sa Marcin Wilczek, care a avut la primărie o întâlnire cu reprezentanți ai administrației locale municipale și județene. Printr-o scrisoare transmisă ulterior, ambasadorul polonez mulțumea Primăriei pentru primirea de care s-a bucurat, iar în luna mai am avut onoarea de a reprezenta municipiul la manifestările organizate la Ambasada Poloniei din București cu ocazia Zilei Naționale a Poloniei.

Modernizarea Stadionului Municipal

Baza sportivă din Parcul Zăvoi are nevoie urgentă de o reabilitare serioasă, care să readucă stadionului și structurilor adiacente strălucirea de odinioară. Este păcat că, din cauza unei administrații neglijente, Stadionul Zăvoi a ajuns în acest hal, dar vă asigur că în urma unui amplu proiect de modernizare, lucrurile se vor schimba fundamental în această privință, iar sportul își va regăsi un templu pe măsură.

PROIECTE 2017-2018

Un uriaș parc de agrement pe Dealul Capela

În urma dicuțiilor purtate cu reprezentanții Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva-Direcția Silvică Vâlcea, am ajuns la un consens privind realizarea obiectivului „Pădure-Parc Dealul Capela din municipiul Râmnicu Vâlcea, pe trupul de pădure „Dealul Capela”, proprietatea publică a statului, aflată în administrarea regiei Naționale a Pădurilor Romsilva, prin direcția Silvică Vâlcea, cu o suprafașă de cca. 30ha. Dealul Capela este unul dintre reperele orașului Râmnicu Vâlcea, fiind un loc de promenadă pentru comunitatea locală, dar care, la acest moment, nu oferă condiții de siguranță și confort pentru locuitorii municipiului, întrucât nu este amenajat pentru o asemenea destinație. Această zonă îndeplinește toate condițiile pentru a primi o asemenea destinație, iar ca urmare aici va lua naștere unul dintre cele mai frumoase parcuri din România, cu posibilități multiple de petrecere a timpului liber pentru vizitatori.

Râmnicul merge spre Vest

Ca urmare a negocierilor purtate cu conducerea Universității din Pitești și cu avizul Ministerului Educației, voi face toate demersurile pentru realizarea unui schimb în baza căruia această instituție de învățământ superior ar urma să-și desfășoare cursurile la Liceul Tehnologic „Oltchim”, iar municipiul va primi suprafața de 24ha de la limita cu comuna Vlădești, aflată în prezent în administrarea universității. Pe această suprafață de teren de mari dimensiuni, aflată la Vestul Râmnicului, se pot dezvolta numeroase proiecte edilitare publice, cum ar fi construcții de blocuri de locuințe ANL pentru tineri sau de locuințe sociale ANL pentru tineri sau de locuințe sociale, parcuri, structuri de agrement, locuir de joacă, grădinițe și multe, multe altele.

