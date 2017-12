Diana a deschis un nou magazin în Malaia 

Suntem bucurosi sa anuntam in preajma sarbatorilor de iarna deschiderea magazinului cu numarul 49, in Malaia, judetul Valcea. Magazinul are 200mp si ofera clientilor o gama diversificata de produse, dar cea mai importanta zona ramane cea de e xpansiunea retelei de magazine DIANA a urmat acelasi trend constant, astfel anul acesta am inaugurat magazinul DIANA Gourmet, urmat apoi de 2 magazine din Targu Jiu, iar in luna decembrie am inaugurat magazinul DIANA din Stroesti, judetul Valcea si cel mai recent magazinul DIANA din Malaia, judetul Valcea a fost inaugurat pe 21 decembrie.

In 2018 vom moderniza si vom incepe rebrandingul intregii retele de magazine DIANA. Rebrandingul se va desfasura in parelel cu noi deschiderii de magazine in zone concentrice judetului Valcea. Vom reveni cu noi detalii si vom dezvalui in curand primele deschideri din anul 2018. Traseul investițiilor noastre urmează si fluxul de producție al abatorului și fabricii de mezeluri DIANA. Pregătim pentru 2018 un proiect de retehnologizare și de extindere a zonei de producție, de ambalare și de picking. Vrem să ne menținem un nivel tehnologic sincronizat cu cel european, umăr la umăr cu concurența națională și internațională. Departamentul de Marketing al SC Diana SRL