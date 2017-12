Dosare penale pentru comercializarea ilegală de articole pirotehnice

Poliţiştii din cadrul Biroului Arme Explozivi şi Substanţe Periculoase Vâlcea, împreună cu jandarmi din cadrul I.J.J. Vâlcea au desfăşurat o acţiune comună pe raza localităţilor Băbeni şi Drăgăşani, pe linia verificării respectării prevederilor Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive. Astfel, pe raza localităţii Băbeni, punctul halta Slăviteşti, a fost identificat un bărbat din oraşul Băbeni, care oferea spre vânzare articole pirotehnice cetăţenilor ce se aflau în tranzit, respectiv opriţi la bariera haltei Slăviteşti, asupra acestuia fiind depistate un număr de 203 bucăţi articole pirotehnice din categoria 1 şi 2, acestea fiind interzise la deţinere şi comercializare de către persoane fizice şi juridice neautorizate. Totodată, în localitatea Drăgăşani, în Piaţa Pandurilor, au fost identificate 2 persoane care oferea spre vânzare articole pirotehnice cetăţenilor care se aflau în zonă, asupra acestora fiind găsite un număr de 1797 produse pirotehnice din categoria 1 şi 2, acestea fiind interzise la deţinere şi comercializare de către persoane fizice şi juridice neautorizate. De asemenea, tot în localitatea Drăgăşani, în parcarea unui supermarket, a fost identificat un bărbat din comuna Amărăşti, care oferea spre vânzare articole pirotehnice persoanelor ce tranzitau marketul, fiind identificate asupra acestuia un număr de 2860 produse pirotehnice, respectiv petarde din categoria 2, acestea fiind interzise la deţinere şi comercializare de către persoane fizice şi juridice neautorizate. În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că niciuna dintre persoanele identificate de poliţişti nu figurează ca fiind persoane autorizate în acest sens sau pirotehnicieni şi nici nu reprezintă o societate comercială autorizată să efectueze operaţiuni cu materii explozive. În cauză au fost întocmite dosare penale sub aspectul săvârşirii infracţiunii de efectuare fără drept de operaţiuni cu articole pirotehnice, conform Legii nr. 126 din 1995 privind regimul materiilor explozive. Poliţiştii continuă cercetările în vederea documentării întregii activităţi infracţionale. Orice operaţiune cu articole pirotehnice, efectuată fără drept, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. De asemenea, comercializarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 şi P1 către persoane cu vârsta sub limita prevăzută de lege, respectiv 18 ani, precum şi comercializarea către publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de către pirotehnicieni, constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.