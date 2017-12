Bica SRL revine in forta: transporta 50.000 tone carbune pentru CET Govora!

Firma din Ramnicu Valcea, SC Bica SRL, va transporta in lunile decembrie 2017 si ianuarie 2018 – cantitatea de 50.000 de tone carbune pentru CET Govora. Denumirea exacta a contractului este aceasta: Servicii de incarcare carbune energetic in mijloace auto, transport cu mijloace auto de la punctul de incarcare Depozit Berbesti Vest sau Depozit Central Berbesti la depozitul CET Govora si descarcare prin basculare sub estacadele de carbune si/sau platforma nr.3. Pentru aceste servicii, lui Virgil Ilie Bica ii vor intra in conturi: 891,000 RON plus TVA, adica aproape 9 miliarde lei vechi. Acelasi Bica mai lucreaza pentru CET la suprainaltarea depozitului de zgura si cenusa, impreuna cu SC Govora SA.

SC Bica SRL este o firma serioasa si are capacitatea tehnica pentru a-si indeplini perfect obligatiile din contract…

Anunt de atribuire numarul 218060/20.12.2017

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA CET GOVORA S.A Adresa : Strada Industriilor, Nr.1 , Localitatea : Ramnicu Valcea , Cod postal : 240050 , Valcea , Romania , Email : achizitii@cetgovora.ro , Tel. : +40 250733601/ +40 250733602-365 , Fax : +40 0250732890 SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI SI PROCEDURA II.1) DENUMIRE CONTRACT Servicii de incarcare carbune energetic in mijloace auto, transport cu mijloace auto de la punctul de incarcare Depozit Berbesti Vest sau Depozit Central Berbesti la depozitul CET Govora si descarcare prin basculare sub estacadele de carbune si/sau platforma nr.3 II.2) OBIECTUL CONTRACTULUI Achizitia serviciilor de incarcare carbune energetic in mijloace auto, transport cu mijloace auto de la punctul de incarcare Depozit Berbesti Vest sau Depozit Central Berbesti la depozitul CET Govora si descarcare prin basculare sub estacadele de carbune si/sau platforma nr.3 conform caiet de sarcini si anexa 1 II.3) TIP CONTRACT Servicii II.4) CPV 60100000-9 – Servicii de transport rutier (Rev.2) II.5) CRITERIU DE ATRIBUIRE Pretul cel mai scazut II.6) INVITATIE DE PARTICIPARE / ANUNT DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT 417984/14.11.2017 16:55 SECTIUNEA III: ATRIBUIRE III.1) NUMAR DE OFERTE PRIMITE 1 VALOARE ESTIMATA TOTALA 845,000 RON III.2) LISTA CONTRACTE Contract Valoare 172018 / 12.12.2017 891,000 RON Castigator CUI Adresa BICA S.R.L. RO 6428635 PROCOPOAIA, Orlesti, 247450, Valcea Total (fara TVA): 891,000 RON