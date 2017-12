O tema pentru DNA: cine a intrat cu bocancii in PRESA VALCEANA…

Eu, Tiberiu Pirnau, sunt jurnalist si am o afacere in acest domeniu. Lucrez in presa de la 17 ani. Mi-am construit cu greu o afacere in acest domeniu – de vreo 14 ani. Am pornit de jos, de foarte de jos. A fost greu, a fost istovitor. Multe sacrificii, dar nu am regretat niciodata alegerile mele! Un drum cu suisuri si coborasuri de 14 x 365 de zile. Adica mii si mii de zile, zeci de mii de articole. Am scris cu dragoste de cititori, am fost corect, am scris cu buna credinta intotdeauna. Normal ca nu am detinut adevarul absolut, am mai si gresit si am avut puterea sa imi scuze. Niciodata nu m-am gandit sa-mi fac o afacere in alte domenii, pe care nu le-am stapanit. Poate ca as fi avut succes, sa zicem, sa fac o firma constructii sau de transport. Nu?! Stiti – asa s-au imbogatit multi asa-zisi ziaristi: combinatia presa – afaceri (constructii, transport etc) cu institutii publice este o mina de aur. Uitati-va, mai ales, la nivel national. Pe o parte scrii, critici, ataci, pe cealalta aplanezi discutiile, dar apar contractele tot cu firme d-ale tale. Ziarul sau, mai nou, televiziunea folosita ca arma de atac pentru a-ti propulsa afacerile! Daca esti mecanic ramai mecanic, daca esti sofer ramai sofer, daca esti ziarist ramai ziarist! Unii oameni de afaceri vor sa parvina in societate si se folosesc de presa, o cumpara si o violeaza! Cam asa se intampla acum in presa valceana, uitati-va, studiati, analizati si veti intelege despre ce este vorba! Pana una, alta, sunt jurnalist si asa voi ramane, chiar daca va fi sa mor de foame in aceasta meserie, ajunsa destul de ingrata – prin vointa unora de la varful sistemului… Probabil ca va veti intreba, dragi cititori, de ce am scris acest articol. Sunteti inteligenti si veti intelege… Si la sfarsit o intrebare: daca ziaristii valceni nu fac afaceri cu piatra, carbune, constructii, energie, transport, calcar, turism sau mai stiu eu ce alte domenii, de ce vreti mai, domnilor vopsiti – cu gainat in talpa, sa ne calcati pe bataturi in propria ograda?!

Tiberiu Pirnau