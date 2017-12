Compania Damila, cu activitate in domeniul productiei de materiale de constructii, fondata in 1992 de catre Daniel Remus Nitu, a inregistrat in acest an o cifra de afaceri de 50 de milioane de euro, in crestere cu 30% fata de 2016.

Obiectivele principale ale Damila in 2018 vor viza consolidarea pozitionarii produselor proprii, cu accent pe sistemul de acoperis Rodach si consolidarea pozitionarii brandului Damila ca solutie completa pentru constructii si amenajari.

”In prima parte a anului 2018, ca urmare a cererii pietei, vom lansa magazinul online Damila care va oferi posibilitatea plasarii de comenzi online si livrare in orice loc din tara. Va fi o perioada in care vom lucra la organizarea logistica, tocmai pentru ca produsele pe care le comercializam au in general greutati si volume mari, multe elemente specifice si trebuie sa ne asiguram ca oferim clientilor solutii pentru a comanda si a primi produsele in cele mai bune conditii”, spun reprezentantii Damila – potrivit www.wall-street.ro