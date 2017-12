Care sunt avantajele gazului natural comprimat. Specialistii de la Antares Group vin cu detalii

Vesti bune vin de pe piata auto. Gazul natural comprimat incepe sa castige teren si la noi. Specialistii au reusit sa realizeze prima conversie pentru alimentarea unei masini cu acest tip de combustibil. Care sunt avantajele, vedeti in materialul urmator.

Viitorul, deja instalat la americani, ajunge dupa ani de zile si la noi… e o alternativa la benzina si motorina!

Dumitru Becsenescu, presedinte & CEO grup firme Antares Group – gazul natural comprimat este solutia viitorului ca si carburant alternativ. De ce? Pentru ca dupa cum stim este o campanie la nivel mondial impotriva poluarii.

Prima conversie pentru functionarea alternativa cu gaz natural comprimat s-a realizat, in premiera pentru tara noastra, la Valcea! Masina, fabricata in 2017, are o capacitate cilindrica de 1.586 cm3 si norma de poluare Euro 6.

-Nu este nicio diferenta, chiar nu este nicio diferena intre gazul natural si benzina.

Cei care au realizat conversia spun ca, odata pornita, masina merge pe benzina pana motorul ajunge la 40 de grade, apoi se comuta automat pe gazul comprimat. Combustibilul se gaseste, in portbagaj, in doua rezervoare cu o capacitate de 30 e litri.

Gabriel Ruxanda, sef atelier – autonomia este de circa 300 de km

Dumitru Becsenescu, presedinte & CEO grup firme: lumea confunda gazul natural comprimat cu GPL. Este altceva, este practic gazul nostru de la aragaz, gaz metan ceea ce avem noi, gazul care vine din conducta se comprima si se foloseste ca si carburant in masina.

Gazul metan comprimat e nu doar cel mai putin poluant dintre carburantii fosili, ci si cel mai ieftin: un kilogram costa 3,49 de lei.

-Consumul este redus undeva la 4 kg la 100 de km, 4 kg de gaz natural comprimat.

Cititi mai mult AICI

În România Denisson Energy, firmă membră a grupului Antares, și Asociația Gazului Natural pentru Vehicule NGVA România dezvoltă proiectul CNG România, care vizeaza implementarea a 9 statii de alimentare a vehiculelor cu gaz natural comprimat ( CNG ) de-a lungul coridoarelor pan-europene.

Proiectul, în valoare de 5,2 milioane de EUR, este derulat în cadrul programului CEF al Agenției pentru Inovație și Rețele ( INEA ) a Comisiei Europene și este cofinanțat de Uniunea Europeană cu 85% din valoarea acestuia.

Detalii despre proiect și stadiile de implementare puteți găsi accesând www.cngromania.eu.