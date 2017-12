Deputat PSD, Eugen Neata: Consens privind Proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative din domeniul ordinii si sigurantei publice

Deputat PSD, Eugen Neata: Consens privind Proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative din domeniul ordinii si sigurantei publice.

In urma dezbaterilor ce au avut loc in grupul parlamentar PSD, cu privire la proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative din domeniul ordinii si sigurantei publice, prezentat de catre doamna minstru Carmen Dan, la propunerea colegilor mei, am fost desemnat presedintele grupului de lucru pe acest proiect.

In calitate de presedinte am purtat discutii cu membrii grupului de lucru, cu specialisti in domeniu si am elaborat un material pe care l-am inaintat spre analiza Ministerului Afacerilor Interne.

Proiectul propus a fost apreciat de minister si ca urmare, am fost invitat de catre doamna ministru la o ultima sedinta de consultari pe acest proiect.

La intalnire a participat doamna ministru Carmen Dan, secretari de stat, seful Politiei Romane si specialisti din cadrul ministerului.

Intreaga mea cariera a fost desfasurata in acest domeniu de activitate si cunosc problemele ce trebuie corectate. Din acest motiv, am conceput un proiect de lege care vine sa consolideze capacitatiile operationale si autoritatea structurilor cu atributii in domeniul ordinii si sigurantei publice. Totodata, face cunoscute cetatenilor atributiile si limitele la care pot recurge politistii in aplicarea legii.

Apreciez deschiderea si intentiile bune ale doamnei ministru pentru elaborarea acestui proiect si preocuparea manifestata in vederea corectarii problemelor identificate in activitatea personalului din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Sunt convins ca impreuna putem realiza lucruri bune pentru oameni, dar si pentru cei aflati in slujba legii.

Rolul nostru este acela de a indrepta lucrurile si a asigura oamenilor protectie si respect fata de drepturile si libertatile lor. Politistul trebuie sa cunoasca masurile politienesti pe care le poate aplica, dar si drepturile de care se bucura persoanele asupra carora se aplica asemenea masuri. La fel, si cetatenii trebuie sa isi cunoasca drepturile si sa respecte organele de ordine publica.

Politistii sunt cei care asigura siguranta noastra in fiecare zi si pentru aceasta trebuie apreciati!

Nu suntem de acord si nu putem accepta noi masuri represive impotriva omului!

De aceea, atat membrii grupului de lucru, cat si conducerea ministerului, au inteles ca activitatea preventiva trebuie sa primeze atat din punct de vedere legislativ, cat si din punct de vedere al aplicarii ei.

Acesta este semnalul pe care il transmitem cu totii in proiectul de lege, ce va fi inaintat Parlamentului spre dezbatere in perioada urmatoare.

Multumesc colegilor mei deputati Radu Nicolae Sebastian, Nita Nicu, Cocos Vasile, Bejinariu Eugen, Radulescu Catalin, Zamfira Catalin, Vrajitoru Sorin si Dumitrache Cristina, membri ai grupului de lucru, pentru sprijin si colaborare!

Pe doamna ministru Carmen Daniela Dan o felicit pentru preocuparea aratata in vederea crearii unui spatiu sigur pentru cetateni, dar si pentru preocuparea crearii unor conditii optime de lucru pentru organele de ordine publica!

O asigur de tot sprijinul meu si o felicit pentru ca a inteles nevoia corectarii intr-un mod clar si explicit a acestui proiect!

Eugen Neata, deputat PSD de Valcea