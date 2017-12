Primarul Mugur Marcoianu a obtinut finantare pentru primul proiect european din istoria comunei Maciuca!

Primarul localitatii Maciuca, Mugur Marcoianu, are motive de fericire: a obtinut, prin seriozitate si eforturi sustinute, o primă finanţare europeană pentru un centru social dedicat persoanelor vârstnice.

Mugur Mărcoianu a spus despre acest proiect unei publicatii locale: Este vorba despre un centru social pentru persoane vârstnice şi prevede înfiinţarea a trei servicii sociale: cantină socială, centru de zi şi îngrijire la domiciliu. Centrul de zi va avea o capacitate de 80 de beneficiari pe zi, cantina 50 de beneficiari şi de îngrijirea la domiciliu ar putea beneficia 20 de bătrâni. Statisticile în comuna Măciuca dau gradul de îmbătrânire al populaţiei ca fiind unul foarte ridicat, avem 35,17% populaţie care are peste 65 de ani. Valoarea totală a proiectului se ridică la aproximativ un milion de euro, iar locaţia va fi într-o fostă şcoală din satul Popeşti, care de zece ani nu mai funcţionează, fiind în prezent o locaţie dezafectată. S-a muncit foarte mult la acest proiect, pentru că aşa sunt procedurile pe fonduri europene. Din punctul meu de vedere, în special în cazul primăriilor de comună, dacă nu ai oameni specializaţi pentru accesarea fondurilor europene şi nu eşti ajutat de un consultant, este foarte greu să reuşeşti. La acest proiect am muncit eu, dar au fost anumite aspecte pe care nici eu nu le cunoşteam. M-am implicat total în acest proiect, sunt bucuros, şi voi fi şi mai bucuros în momentul în care voi fi chemat să semnez contractul de finanţare. Este primul proiect european pe care l-am depus, şi pentru care am şi primit aviz favorabil la finanţare, şi este şi primul proiect european din istoria localităţii. Au trebuit să treacă zece ani ca să putem accesa şi noi un proiect european. Atât eu, în calitate de primar, cât şi asistentul social am fost foarte activi pe teren, identificând şi monitorizând starea socială şi de sănătate a locuitorilor. Sunt mulţi oameni necăjiţi, ba mai mult, sunt oameni care nu au nici o sursă de venit sau nici un aparţinător. Tocmai pentru acest lucru eu sper că vom veni, prin acest proiect, în sprijinul cât mai multor oameni care să beneficieze de acest centru complet de servicii sociale atât prin cantina socială, cât şi prin petrecerea timpului în centrul de zi.