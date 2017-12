Constantin Radulescu: In 2017 am reușit să modernizăm porțiuni importante din drumurile județene

“Anul acesta am reușit să modernizăm porțiuni importante din drumurile județene.

Am fost astăzi pe DJ 678 D, unde RAJDP Vâlcea a efectuat lucrări de modernizare și turnare covor asfaltic, urmând să fie trasate marcajele rutiere, care să asigure o circulaţie sigură şi fluentă.

Este foarte important să precizăm că pe acest drum județean s-a turnat pentru prima dată covor asfaltic chiar în acest an şi vă asigur că se vor continua lucrările, astfel încât în cursul anului viitor drumul să fie modernizat în întregime.

Și pentru că am fost în comuna Nicolae Bălcescu, i-am vizitat pe colegii mei de la DGASPC, care au grijă de persoanele vârstnice în căminul de bătrâni înființat în această localitate.“ – Constantin Rădulescu, Preşedinte Consiliul Judeţean Vâlcea.

