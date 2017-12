Sparle si sopale, 14.12.2017

Polițiștii din cadrul Serviciului Ordine Publică au confiscat, marti, 51 de pomi de Crăciun, transportați ilegal, pe raza comunei vâlcene Vaideeni. Potrivit unui comunicat al IPJ Vâlcea, polițiștii au acționat pentru verificarea legalității activităților de transport și comercializare a materialului lemnos, în special a pomilor de Crăciun.

Televiziunea VTV din Ramnicu Valcea are un nou proprietar: omul de afaceri Ilie Virgil Bica! Astazi s-a incheiat tranzactia prin care patronul firmei de transport SC Bica SRL intra in presa. Bica va restructura din temelii postul de televiziune si a afirmat ca daca in maxim trei luni nu reuseste sa-si acopere cheltuielile curente din propriile incasari – va inchide VTV. O noua strategie de marketing, o noua echipa de conducere, o noua linie editoriala! Ilie Virgil Bica este sotul inspectorului sef de la Inspectoratul Scolar Valcea, Andra Bica, un afacerist uns cu toate alifiile economiei de piata si apropiat de mai toti liderii politici de la nivel local si national. Asadar, nu va fi o surpriza daca VTV va avea si o anvergura nationala. Ramane de vazut cat este de dispus Bica sa investeasca, sa riste… sa piarda sau sa castige! Succes, colegul!

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Vâlcea, sprijiniți de polițiști ai Serviciului Criminalistic și luptători din cadrul Serviciului de Acțiuni Speciale au descins in aceasta saptamana la sediile și locuințele unor persoane bănuite de comiterea infracţiunilor de contrabandă în domeniul produselor din tutun și deținere de alcool etilic peste cantitatea legal acceptată. Polițiștii au efectuat 3 percheziţii în comuna Câineni, la sediul social și domiciliile unor persoane fizice bănuite de comiterea infracţiunilor de contrabandă în domeniul produselor din tutun și deținere de alcool etilic peste limita legală. În fapt, între anii 2016-2017, persoanele bănuite ar fi deținut, transportat și comercializat produse din tutun, respectiv țigarete provenind din contrabandă și alcool etilic peste cantitatea legal aceptată, în zona orașului Brezoi și a comunei Cîineni, județul Vâlcea, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind estimat până în prezent la 20.000 lei. În urma perchezițiilor, au fost ridicate produse pirotehnice ( artificii ) și documente referitoare la faptele cercetate în dosarul penal.

Deputatul PNL Cristian Buican isi baga unghia in gat: Primarul liberal din Olanu, Gheorghe Anghel, care l-a însoţit pe presedintele CJ Valcea, Constantin Radulescu, în deplasarea făcută în zona noului pod de pe paraul Fatu, i-a mulţumit acestuia, în numele locuitorilor comunei, pentru implicarea sa în obţinerea acestei finanţări, care rezolvă o problemă cu care comunitatea locală se confruntă de mai multă vreme.