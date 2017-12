Deputatul PSD Eugen Neata: Pachetul legislativ „Legile justitiei” este facut pentru ca institutiile statului sa functioneze in interesul oamenilor 

Dragi valceni,

Data de 11 decembrie 2016, a fost si este un moment de neuitat pentru mine!

A fost ziua in care dumneavoastra, oameni minunati, mi-ati acordat votul de incredere la alegerile parlamentare si ati decis sa va reprezint ca deputat in Parlamentul Romaniei.

Votul meu a fost pentru:

O Romanie prospera si puternica!

A aduce la guvernare un partid care sa redea oamenilor respectul, demnitatea si linistea sociala!

Un partid care are dragoste de oameni, crede in romani si in Romania!

Nu m-am inselat si astazi, aratam prin ceea ce facem ca suntem aproape de oameni si lucram pentru a indrepta lucrurile in tara noastra!

Ieri, 11 decembrie 2017, la un an de cand am fost ales deputat, am votat in plenul Camerei Deputatilor pentru:

•Un statut al magistratului european si modern;

•O justitie corecta si impartiala;

•Pentru ca toti romanii sa beneficize de prezumtia de nevinovatie;

•O justitie infaptuita de profesionisti;

•Un stat de drept si separarea puterilor in stat.

Celor care aveti incredere in mine, va transmit pe aceasta cale, ca votul meu a fost in cunostinta de cauza, a fost unul care sa corecteze disfunctionlitatile aparute in infaptuirea actului de justitie.

Pachetul legislativ „Legile justitiei” este facut pentru ca institutiile statului sa functioneze in interesul oamenilor si pentru ca toti sa beneficieze de o legislatie corecta in care adevarul si hotararea justa, sa primeze.

Multumesc tuturor celor care credeti in mine!

Va reprezint asa cum meritati: cu cinste, respect si demnitate. Cred in dumneavoastra, imi voi respecta promisiunile, sunt alaturi de voi si sunt convins ca impreuna vom realiza lucruri pozitive pentru judetul Valcea si Romania!

Va doresc tuturor multa sanatate si toata aprecierea mea pentru sustinere si incredere!

Deputatul PSD de Valcea, Eugen Neata