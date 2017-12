Accident la Combinatul Oltchim: Un barbat a murit si unul este grav ranit, dupa ce au cazut in gol patru metri 

Un muncitor in varsta de 48 de ani a murit, iar un altul in varsta de 50 de ani este ranit grav, dupa ce amandoi au cazut patru metri in gol, la Combinatul Oltchim, potrivit purtatorului de cuvant al Prefecturii Valcea, Alexandru Concioiu, relateaza News.ro.

Cei doi au fost gasiti intr-un recipient de colectare care era gol.

Accidentul s-a petrecut pe platforma combinatului chimic Oltchim Ramnicu Valcea, in jurul orei 10:30. Din primele cercetari, se pare ca, muncitorii faceau lucrari de reparatie la un recipient in care fusesera anumite substante toxice, iar din cauza emanatiilor de gaze, s-ar fi intoxicat.

Muncitorul ranit a fost transportat la Spitalul Judetean din Ramnicu Valcea, iar Politia a deschis dosar penal pentru ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa, in urma accidentului.