Peste 125.000 de vizitatori în primele zile de la marea inaugurare a Shopping City Râmnicu Valcea

Foto: Petru Ivu

În primele 4 zile de la inaugurare, zeci de mii de vâlceni de toate vârstele au trecut pragul Shopping City Râmnicu Vâlcea, dorind să descopere cel mai modern centru comercial și de divertisment din regiune. Vizitatorii au fost întâmpinați cu oferte atractive și reduceri de până la 75%, cu multe surprize, dar și cu un program de spectacole și concerte susținute de Lidia Buble, Andra și de mult îndrăgita Gașcă Zurli. Peste 125.000 de vizite au fost înregistrate de joi până duminică.

Shopping City Râmnicu Vâlcea a fost luat cu asalt încă de la primele ore ale dimineții de joi, 7 decembrie, când centrul comercial și-a deschis porțile pentru primii vizitatori, întâmpinând publicul cu peste 70 de spații comerciale – magazine și opțiuni de petrecere a timpului liber, dar și reduceri atractive. Cu ocazia inaugurării, Shopping City Râmnicu Vâlcea a pregătit pentru vâlceni reduceri atractive de până la 75% la zeci de branduri renumite, dar și surprize și evenimente speciale pentru primul weekend de la lansare: două concerte susținute de Lidia Buble și Andra. Mai mult, duminică, 10 decembrie, Gașca Zurli i-a așteptat pe cei mici cu distracție și voie bună.

Pentru peste 700 de vâlceni, inaugurarea Shopping City Râmnicu Vâlcea a însemnat și prima zi la locul de muncă, aceștia începându-și activitatea în noile spații comerciale deschise cu ocazia inaugurării.

„Am avut încredere, încă din faza de proiect, că deschiderea Shopping City Râmnicu Vâlcea va fi un adevărat succes. Cei peste 125.000 de vizitatori din primele zile de la inaugurare ne-au demonstrat că decizia de a deschide un centru comercial modern în această regiune a fost ceea ce vâlceni aveau nevoie. Un centru comercial este un organism viu, în continuă dezvoltare și adaptare la nevoile publicului, așa că vom continua să inaugurăm noi branduri și opțiuni de divertisment, una dintre ele fiind chiar cinematograful Cinema City, o premieră în regiune, care-și va deschide porțile la începutul anului viitor”, a declarat Marius Mateescu, center manager, Shopping City Râmnicu Vâlcea.

Început anul acesta cu o investiție de 40 de milioane de euro, proiectul Shopping City Râmnicu Vâlcea găzduiește o ofertă generoasă de branduri internaționale și locale, pentru toate categoriile de vârstă și interese: modă și accesorii, beauty, articole sportive, tehnologie, home&deco, jucării și produse pentru copii. Mai mult, vizitatorii au parte și de un food court extins, cu experiențe culinare pentru toate gusturile, precum și de multiple spații de divertisment: loc de joacă, cazino și o terasă exterioară, cu vedere unică spre râul Olt, pentru petrecerea timpului liber și evenimente. Drept dovadă, sute de oameni au așteptat în fața centrului comercial chiar și o oră înainte de deschiderea oficială.

Shopping City Râmnicu Vâlcea este unic în regiune datorită designului și arhitecturii moderne, materialelor de calitate superioară și dotărilor de ultimă generație. Centrul comercial este aliniat celor mai înalte standarde aplicate de NEPI Rockcastle, dezvoltatorul mall-ului, tuturor proiectelor de retail dezvoltate până acum. Intrările impresionante și lumina naturală obținută datorită luminatoarelor de mari dimensiuni, integrate în acoperișul clădirii, sunt câteva dintre elementele inedite ale centrului comercial. Shopping City Râmnicu Vâlcea este poziționat pe malul râului Olt, pe Strada Ferdinand, nr. 38A și este construit pe un teren de aproximativ 12 hectare, oferind aproximativ 1.000 de locuri de parcare ușor accesibile.

Despre Shopping City Râmnicu Vâlcea

Shopping City Râmnicu Vâlcea este cel mai mare și mai modern centru comercial din județul Vâlcea și oferă cea mai avansată experienţă de cumpărături şi divertisment, adresându-se unui public dinamic, aflat în continuă căutare de surse de inspiraţie, creativitate și de distracție. Situat pe pe Strada Ferdinand, nr. 38A, centrul comercial are o suprafaţă închiriabilă de aproximativ 27.900 de metri pătraţi care găzduiește branduri de prestigiu international, cât și local: New Yorker, Deichmann, Hervis, Altex, DM, Marionnaud, Jysk, Noriel, Top Shop, Various Brands, Bigotti, Gloria, Atmosphere, Marelbo, Paolo Botticelli, Benvenuti, English Home, Optiplaza, Anna Cori, Bijuteria Stil, Sport Vision, Orsay, Douglas, Gatta, Takko, Gerovital, Office Shoes, Optiblu, Meli Melo, Penti, Vitamix, Pro Beauty Shop, Splend’or, TUI, CCC, PEPCO, Sensiblu, Yves Rocher, Fresh Clean, Credit Amanet, IQ Box, Inmedio, RCS & RDS, Silka, Carrefour, Animax, Arsis, Cremeria Marco, Max Bet, Energy Kids, Zvon Café, Picior de Plai, Help Net, Contakt, KFC, Salad Box, Dabo Döner, Pizza Romana, Casa Românească și Spartan.