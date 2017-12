Zi decisivă pentru Oltchim: luni, 18 decembrie, creditorii vor aproba PRIVATIZAREA societăţii

Potrivit unui comunicat transmis vineri Bursei de Valori Bucureşti, consorțiul de administratori judiciari, compus din SC BDO Business Restructuring SPRL şi SC Rominsolv SPRL, a convocat şedinţa Adunării Generale a Creditorilor a societăţii Oltchim SA Râmnicu Vâlcea pentru luni, 18 decembrie 2017 (faţă de 11 decembrie, cum era iniţial), cu următoarea ordine de zi: prezentarea şi supunerea spre aprobare a contractului de vânzare de active (pachetele 1-5 şi parțial 7) încheiat între SC Oltchim SA, în calitate de vânzător, SC Chimcomplex SA Borzești în calitate de cumpărător şi SC Serviciile Comerciale Române SA, în calitate de garant, inclusiv prețul tranzacției (fără a se aduce atingere posibilității de completări şi ajustări tehnice la proiectele de protocoale de transfer şi contracte ce figurează în anexe, în vederea finalizării vânzării); prezentarea şi supunerea spre aprobare a contractului de vânzare active (pachetul operațional 6) încheiat între SC Oltchim SA, în calitate de vânzător, şi SC Dynamic Selling Group SRL, în calitate de cumpărător, inclusiv preţul tranzacției (fără a se aduce atingere posibilității de completări şi ajustări tehnice la proiectele de protocoale de transfer şi contracte ce figurează în anexe, în vederea finalizării vânzării); prezentarea situației ofertelor angajante primite de la International Process Plants and Equipment Corp pentru pachetele de active 7, 8 şi 9 şi supunerea ofertelor pentru pachetele 8 şi 9 votului creditorilor, respectiv respingerea ofertei pentru pachetul 7; prezentarea situației ofertelor primite de la Louisiana Chemical Equipment Company LLC pentru pachetele de active 7, 8 şi 9 şi respingerea vânzării către acest ofertant; prezentarea situației ofertelor primite de la White Tiger Wealth Management Ltd pentru pachetele de active 1, 3-5, 7, 8 şi parțial 9 şi respingerea vânzării către acest ofertant; prezentarea situației ofertei primite de la SC Grup Feroviar Român SA pentru pachetul de active 5 şi respingerea vânzării către acest ofertant; prezentarea situației ofertei primite de la RT Commerce LTD pentru pachetul de active 5 şi respingerea vânzării către acest ofertant; prezentarea situației ofertei primite de la BNS Grup pentru pachetul de active 7 şi respingerea vânzării către acest ofertant; prezentarea situației ofertelor primite de la AIOTEC GmbH pentru pachetul de active 7 şi 8 şi respingerea vânzării către acest ofertant.