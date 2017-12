SENZATIONAL! Fabrica de Conserve Râureni a familiei Mutu distribuie produse în peste 22 de ţări de pe 5 continente

Povestea brandului Annabella a început la patru ani după Revoluție, cu un magazin în care se vindeau fructe și legume și doi oameni cu ambiții mari. Născută în Râmnicu Vâlcea, Dorina Mutu – antreprenoarea care se află în spatele businessului – nu și-a dorit niciodată să plece din orașul natal, așa că după terminarea liceului s-a alăturat echipei de la Fabrica de conserve Râureni, lucrând atât în producție, cât și în vânzări. Aceasta işi va întâlni partenerul de viaţă şi de business, adică pe Dan Mutu, pe linia de producţie de la Râureni. Pasiunea şi truda lor îi aduc în punctul de a deţine această fabrică de conserve, în mod ironic, la care au lucrat impreună în tinereţe. Asadar, în 1994, începe povestea Annabella. Aceştia au ales să renunțe la confortul pe care îl oferea un loc de muncă într-o companie locală pentru o industrie care se afla la început de drum, dar care a trezit spiritul antreprenorial în mulți români.

„După Revoluție, toată lumea făcea comerț. Era ca un orizont larg deschis, în care toată lumea a văzut o oportunitate de a construi ceva. Și noi nu am făcut excepție. Așa că, la vârsta de 23 de ani, am plecat și eu și soțul meu de la Râureni ca să ne deschidem propria afacere”, declara Dorina Mutu. Nu au avut un capital de investiții prea consistent, în schimb au avut mult curaj. “Nu mi-a fost teamă niciun moment să o iau de la zero. La 23 de ani nu stai să cântărești prea mult deciziile, pur și simplu elanul tinereții ne-a aruncat în acest business, chiar dacă am pornit la drum doar cu o doză de curaj”, povestește antreprenoarea.

Așa au ajuns să deschidă în 1994 primul magazin Annabella. Etapele de dezvoltare Începutul a fost unul anevoios, însă proprietarii Annabella au învățat repede să se adapteze la nevoile consumatorului și să se alinieze la cerințele pieței. „În momentul în care au venit în țară rețele internaționale de retail, în comerțul românesc nu existau reguli, nu exista o strategie clară, nu exista nimic. De aceea și impactul atât de mare. Însă ce puteam face? Fie alegeam să luptăm cu ei, fie cedam”, mai spune Dorina Mutu. Iar cei doi antreprenori vâlceni au ales să lupte. Chiar dacă retailerii internaționali nu ajunseseră încă în județul lor, în anul 2000 soții Mutu au deschis primele magazine din oraș cu autoservire.

„Acela a fost momentul în care a început dezvoltarea rețelei, din dorința de a acoperi nevoile și cererile consumatorilor noștri. Ulterior, dezvoltarea a venit firesc, pas cu pas, cu multă muncă și implicare”, subliniază fondatoarea Annabella. Când vine vorba de producerea de conserve de legume şi fructe, siropuri, sucuri, oţet şi derivatele acestora, directorul general Râureni, Dan Mutu, are o experienţă vastă în prelucrarea lor acumulată încă din copilarie, de când făcea practică la liceul Economic din Vâlcea. Aceste cunoştinţe sunt „fructificate” mai apoi la Fralvil, fabrica achiziţionată de grupul Annabella în 1999. Odată creionată afacerea cu supermarketuri şi cea de producţie, cu ochiul liber se vedea însă că din lanţ lipsea o verigă esenţială, cea a materiilor prime, care le dă mari bătăi de cap producătorilor de profil. Soluţia câştigătoare, au considerat ei, a fost sa achiziţioneze terenuri pe care să îşi contruiască sere şi să-şi facă şi ferme, precum cele de la Drăgăşani şi Oteşti. “Avem acum aproape 180 hectare plantate cu pomi fructiferi, legume şi fructe şi vrem să mărim suprafaţa, dar pas cu pas”, spune Dan Mutu. În 2008 a fost făcut un alt pas important în evoluția businessului odată cu preluarea Fabricii de conserve Râureni de la Oltchim. “Am investit în retehnologizarea fabricii, precum și în brand, iar investițiile noastre au meritat efortul pentru că astăzi regăsim produsele Râureni în toată țara și pe cinci continente”, susţine Dan Mutu. Se produc în prezent peste 150 sortimente diferite (dulceţuri, gemuri, compoturi, pastă tomate, sirop, sucuri naturale de fructe, produse wellness și produse pentru HORECA), fiind totodată unul din cei mai mari producători de sucuri concentrate de fructe din țară. Export Râureni începe să devină un brand românesc din ce în ce mai cunoscut peste hotare, cu exporturi în SUA, Canada, Australia și mai ales țările UE

(Marea Britanie, Germania, Austria, Spania etc). Este și furnizor pentru Unilever și McDonald’s, pe anumite sortimente de produse ”Cred că pentru un producător român nu poate să fie o satisfacție mai mare decât faptul că brandul companiei sale a ajuns la performanța de a avea vizibilitate pe întregul mapamond. Am ajuns aici pentru că am schimbat, ne-am adaptat, creăm și inovăm, dar fără să uităm cea mai de preț valoare: să păstrăm calitatea produselor pentru care suntem recunoscuți. Avem peste 150 de sortimente diferite care ajung astăzi în 22 de țări de pe cinci continente. Am reușit să creștem ponderea exporturilor la 20 % din totalul vânzărilor și ne dorim să continuăm să ne consolidăm prezența atât în ţară, cât şi în afara țării”, declara domnul director Dan Mutu. Prezent Aşadar, după un drum istovitor în hăţişurile lumii capitaliste, sub numele Annabella funcţionează azi nu mai puţin de 60 de magazine răspândite în tot judeţul Vâlcea şi nu numai. „Suntem atat de bucuroşi că am putut contribui la dezvoltarea comerţului vâlcean atat alimentar, cât şi nealimentar. Cu toate că ne-am extins odată cu expansiunea infrastructurală, educaţională, culturală, agricolă a oraşului Vâlcea, nu am vizat niciodata o creştere şi atât a grupului Annabella, ci am avut întotdeauna un unic ţel – acela de a satisface cerințelele și preferințele clienților nostri. De aceea, cu fiecare magazin în plus şi concept nou de magazin creat, dorim să câștigăm încrederea clienților din judeţ în fiecare zi prin seriozitate, servicii de calitate, diversitate la prețuri ca între vecini. Continuând în aceaşi manieră, scopul nostru este să oferim vâlcenilor o mai bună experiență de cumpărare într-un cadru amenajat după standarde moderne, vestice de retail. De asemenea, suntem mândri că facem parte dintr-o familie atat de mare de peste 1.300 de membrii. Ne putem lăuda ca avem alături de noi colegi cu care am pornit aceasta afacere. Adica, da, cum aţi înţeles, avem oameni în firma care au ales să clădim împreună lucruri frumoase, în fiecare zi, de mai bine de 23 de ani.

Cu toate că le apreciam enorm loialitatea şi munca extraordinară a colegilor cu vechime, avem şi mulţi „coechipieri” noi cu care am realizat şi o să realizăm în continuare multe”, a declarat Dorina Mutu, director general Annabella. Dupa investiţia făcută în cumpărarea şi tehnologizarea fabricii de la Stolniceni, Râureni, sunt „culese” şi roadele. Roadele muncii Cu toate acestea, „satisfacţia cea mai mare”, afirmă soţii Mutu, „o primim de la posibilitatea de a ne situa printre principalii angajatori ai Râmnicului. Ne dezvoltăm şi cream noi locuri de munca pentru valceni. Macar atat putem sa oferim judeţului în care ne-am născut.” nîn care ne-am născut.”

