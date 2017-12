Proiect de 1,7 milioane euro pentru amenajarea zonei centrale pietonale a staţiunii turistice Horezu

La iniţiativa primarului Nicolae Sărdărescu, Consiliul local al oraşului Horezu a aprobat luna trecută realizarea şi implementarea proiectului cu titlul „Amenajarea zonei centrale pietonale a staţiunii turistice Horezu în vederea consolidării identităţii locale şi dezvoltării turismului” în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020. Valoarea totală a investiţiei este de 1,7 milioane euro, iar durata de realizare este de 12 luni. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Amenajarea zonei centrale pietonale a staţiunii turistice Horezu în vederea consolidării identităţii locale şi dezvoltării turismului” pentru implementarea proiectului în condiţii optime, se vor asigura din bugetul local al UAT oras Horezu. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condiţiile rambursării sau decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. Potrivit raportului Primăriei Horezu, proiectul propune modernizarea zonei pietonale de interes turistic din Centrul istoric al oraşului Horezu, in vederea conservării si promovării specificului local, cu crearea unor facilitati si dotări corelate cu integrarea spaţiului verde din perimetrul vizat ca zona de recreere si relaxare, cu facilitati si dotări conforme cu normele in viguare in cadrul Uniunii Europene referitoare la aceast tip de investitie. Lucrările propuse vor consta in modernizarea si reconfigurarea ansamblului compus din Str. Unirii – parţial, Str. Nicolae Iorga – parţial, Str. Vasile Alecsandri, Str. Alexandru Odobescu si spaţiul verde adiacent imobilului Primăriei Oraşului Horezu si din fata Judecătoriei asigurand condiţii superioare de circulaţie pentru traficul pietonal atragand dupa sine o întreaga serie de avantaje sociale si economice. Astfel se propune înlocuirea sistemelor rutiere existenete: pavajul autoblocant cu straturile suport nisip si balast se va înlocui cu pavaje sî piatra cubica realizate din piatra naturala – granit. Acestea vor fi rezistente la trafic auto si vor fi montate pe o sapa umeda 4-6cm de beton si strat de pietriş compactat. De asemenea spaţiul verde din fata Judecătoriei, adiacent Primăriei, cu încadrarea juridica „curţi constructii” se propune a fi reorganizat pentru a permite o accesabilitate sporita pentru zona centrala dar si crearea de spatii de relaxare si loisir in conformitate cu normele actuale de igiena si siguranţa in exploatare. Amenajarea pavimentului din piatra naturala se va realiza astfel incat sa integreze simbolistica locala (ex. spirala, cocosul, elemente de estetica tradiţionala). Amenajarea zonei studiate se va face prin montarea de elemente de mobilier pentru conformarea cu normele in vigoare de siguranţa in exploatare dar si pentru pastrarea si punerea in valoare a identitatii locale. Astfel se vor amplasa corpuri de iluminat stradal in stil clasic cu banei cu structura metalica si şezut lemn, cu si fara spatar. Acestea vor fi amplasate pe parcursul circulaţiilor pietonale si vor fi prevăzute in imediata apropiere cu coşuri de gunoi metalice stradale. Pentru marcarea intersecţiei străzii Unirii cu strada Nicolae lorga se propune amplasarea unui ceas monumental, tip clasic, din structura metalica, vospit in camp electrostatic iar pentru marcarea intersecţiei străzii Vasile Alecsandri cu strada Unirii se va realiza o fantana arteziana cu elemente decorative de inspiraţie locala si prevăzută cu spaţiu pentru şezut. Spaţiul dintre ceasul monumental si pavajul ce simbolizează Cocosul de Hurez va fi amenajat liber de mobilier urban, (bănci, coşuri de gunoi), pentru a permite organizarea de evenimente in aer liber si va fi dotat cu iluminat stradal cu specificaţii tehnice adaptate in acest sens. Se va crea posibilitatea de racordare la alimentarea cu energie electrica din reţeaua edilitara. Pentru creşterea gradului de recuperare si reciclare a deşeurilor si susţinerea colectării selective se vor amplasa containere pentru colectare selectiva (plastic si metal, sticla, hârtie si carton/lemn). Colectarea deşeurilor se va face de catre o firma specializata conform cu un orar prestabilit cu beneficiarul. De asemena se vor amplasa in dreptul acceslor catre str. Unirii panouri de informare turistica, tip totem, cu afisaj electronic. Zona centrala va dispune de reţea integrata Wi-Fi si sistem de sonorizare. Trotuarele propuse vor fi amplasate la acelaşi nivel cu circulaţia pietonala ocazional auto si vor asigura accesul catre Judecătorie si catre imobilul de locuinţe de la intersectia străzii Nicolae Iorga cu strada Unirii. Pentru spaţiul verde din fata Judecătoriei se propune desfacerea sitemului rutier existent: pavaj autoblocat, strat suport şi dale cauciucate. Se vor reorganiza aleile si vor fi pavate cu piatra naturala – granit pe sapa umeda beton şi pietriş compactat.