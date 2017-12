Liviu Dragnea l-a uns mare sef intr-un Consiliu National pe… Florinel Butnaruuuu

Florinel Butnaruuuuu revine in forta!!! Fostul senator PPDD – PSD, in mandatul de trista amintire pentru Parlamentul Romaniei 2012-2016, ajuns tucalar sef al lui Liviu Dragnea, a fost uns recent in functia de presedinte al Consiliului National de monitorizare a implementării Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi. Ce tara, ce oameni, te doare capul! Cum mama naibii, un individ care are studii in domeniul tehnic (fost director ARR) ajunge sef peste o asemenea institutie?! Ce treaba are ipochimenul Butnaru cu persoanele cu dizabilitati?! La fel ca sula cu Prefectura! Sa ne fie scuzat limbajul!

Acum ne explicam de ce aparea Butnaru in spatele lui Dragnea la audierile de la DNA. Venise sa-si apere, de fapt… postul!

Iata ce ne-a scris o persoana, care a participat la concursul castigat de Florinel de la Valcea:

Buna ziua,

Zilele trecute am „candidat” alături de dl Butnaru Florinel pentru postul de Președinte al Consiliului de Monitorizare, instituție independenta, cu personalitate juridica, sub control parlamentar.

Am fost 4 candidați, castigatorul detașat fiind dl Butnaru, cu 6 voturi din cele 9.

https://senat.ro/ProgramLucruZi.aspx?Zi=2017-12-06&ComisieID=69718c4c-e30d-45ed-91a3-e62e2fce9ae5

Accept orice înfrângere, dar îmi e destul de greu sa diger una in care sunt învins de o persoana care nu are nicio legătura cu domeniul dizabilității. (una dintre condițiile necesare pentru a avea acces la aceasta poziție era expertiza in domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilitati).

Menționez ca si anul trecut, in luna octombrie, acesta s-a înscris sa fie audiat pentru aceeași poziție de președinte, audiere care era realizata de Comisia pentru Drepturile Omului din Senat – al cărei vicepreședinte era. La presiunea societății civile si-a retras candidatura.

Anul acesta nu a mai făcut-o, pentru ca cele 4 candidaturi au fost postate pe site-ul senatului cu câteva minute înainte de începerea audierilor.

In timpul audierilor, un singur candidat s-a făcut remarcat (dl Tomescu Mihai) , iar ceilalți doi – Butnaru Florinel si Sandu Adrian – păreau din alt film.

In concluzie, consider ca numirea acestei persoane intr-o instituție înființata in virtutea prevederilor Convenției ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati este una nedemna pentru tara noastră.

In toate celelalte state europene (inclusiv Moldova) acest mecanisme de garantare a respectării drepturilor persoanelor cu dizabilitati sunt conduse de persoane care provin din zona societății civile, cu o vasta expertiza in spate.

https://www.senat.ro/PAGINI/Consiliu_monitorizare/Dec-2017/Candidati_Cons_Mon_dec_2017.html