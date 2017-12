Un partid nou poate câștiga alegerile din 2020

Un partid nou, centrat pe problemele tarii si nu pe doctrine sau ideologii, un partid care sa-si asume reforma statului, a institutiilor statului, a marilor sisteme publice, un partid care va promova pe liste valoarea si competenta, meritocratia si nu mediocritatea si servilismul, acel partid va putea castiga alegerile in 2020. Fac apel la antreprenorii romani care au rezistat eroic si chiar au facut performanta intr-un mediu politic si economic ostil, fac apel la intelectualii tarii, la studentii, masteranzii si doctoranzii romani din marile universitati ale lumii, la cei peste 3 milioane de compatrioti care traiesc in afara granitelor tarii si care vor sa se intoarca acasa dar intr-o tara corect, eficient si transparent guvernata, fac apel la milioanele de romani care asteapta de aproape 30 de ani schimbarea si reforma statului, sa se implice in acest proiect. Poate sa fie cel mai important proiect politic al Romaniei dupa 1990, un proiect de tara, un proiect identitar pentru peste 20 milioane de romani.

O revolutie nu se face cu armate de oameni sau generali. In egala masura nu se face nici in strada si nici cu strada. Se face cu doar 3 oameni: un vizionar, un ideolog si un strateg. Pentru inceput ma voi limita sa exprim, ca cetatean si parlamentar al Romaniei, opinii, pareri si luari de pozitie pe o anumita chestiune de interes public. Daca voi constata ca exista mai multi cetateni care impartasesc aceeasi viziune, principii si valori cu mine, care isi doresc reforma statului, atunci evident ca voi incerca sa creez o miscare si un curent de opinie care daca va avea aderenta si sustinere populara, la timpul potrivit, se va putea transforma intr-un partid. Nu este miscarea lui Borza, este miscarea tuturor romanilor care cred in nevoia de reforma, de politica, de normalitate si prosperitate. Eu pot oricand sa ma retrag, eu pot sa fiu si sacrificat. Important e ca altii, mai buni decat mine, sa continue sa spere si sa lupte pentru acest imperativ al reformei.

Remus Borza, deputat independent