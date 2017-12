Politia si Prefectura îi protejeaza pe TAXIMETRISTII PIRATI?! Statul pierde milioane de euro furati de evazionisti!

Este dureros ceea ce a scris Dan Becşenescu, preşedintele Grupului de transport în comun Antares din Râmnicu Vâlcea. Atragem atenţia autorităţilor locale în legătură cu strigătul de disperare, la propriu, al omului de afaceri, creatorul uneia dintre cele mai mari firme de profil.

Cu ceva vreme in urma am simtit un oarecare entuziasm atunci cand a fost demarata o campanie impotriva transportatorilor clandestini, aceia care nu platesc impozite Statului, aceia ale caror valori sunt diferite de cele ale cetatenilor onesti, aceia care sfideaza bunul simt si principiile responsabilitatii fata de societatea in care traiesc.

Incepusem sa cred ca lucrurile pot fi indreptate, ca initiativa Prefectului de Valcea de a descuraja pirateria in transporturi va da roade. M-am inselat amarnic.

Dar nu doar ca m-am inselat, ci am avut indrazneala sa afirm public, subliniind ca imi asum ceea ce spun, ca oameni cu functii in Politie mimeaza ca apara interesele Statului Roman, a carui haina o imbraca tocmai pentru ca el, Statul, ii crediteaza cu increderea de a-l proteja impotriva celor certati cu legea.

Iar asta m-a costat. Pentru a imi arata cine sunt ei, politistii, subordonatii domnului Ionita, cu care nu trebuie sa te pui pentru ca ei sunt Legea, au navalit sa ne arata noua, celor de la Antares, transportatorul legal, ca de fapt noi suntem cei care incalca legea si nu zecile, poate sutele, de transportatori clandestini care se perinda unul dupa altul, “invizibili”, ticsiti cu clentii racolati din statii, pe sub nasul domniilor lor.

Si ne-au pus la punct aplicandu-ne doua, si nu una, amenzi in cuantumul maxim prevazut de lege, de 2 X 10,000 lei, la interval de cateva ore, pentru nelegiuirea de a transporta calatori in picioare, de aceasta data platitori de bilete si implicit donatori de taxe, “abandonati” in statie de “pirati” probabil tocmai pentru ca Politia sa-si poata faca treaba “punandu-ne la punct”.

Si aici s-a incheiat actiunea de combatere a pirateriei. Acum e din nou liniste, noi circulam din noi cu masinile goale, “piratii”isi vad din nou linistiti de treaba lor sfidand legea, politistii se felicita ca au sanctionat “ilegalistii”, autoritatile au punctat inca o actiune esuata, Statul pierde milioane de euro furati de evazionistii din transporturi iar noi ne intrebam de ce nu simtim acea bunastare mult visata.

As vrea sa pot spune “Romania, te iubesc !” pentru ca sunt roman si traiesc in aceasta tara. Cum pot insa sa imi conving copiii, care studiaza in strainatate, ca e bine sa se intoarca acasa candva ? Cum sa nu am acel puternic gust amar al dezamagirii profunde, al nedreptatii celor platiti din banii nostri si care ne batjocoresc fara scrupule ?