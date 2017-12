VIDEO! Angajatii de la APAVIL il sustin suta la suta pe directorul Cristian Jianu!

APAVIL da in clocot! Angajatii societatii de distributie a apei din judetul Valcea, SC APAVIL SA, sunt extrem de nemultumiti de manevrele politice, prin care se doreste inlaturarea directorului Cristian Jianu. Intr-o sedinta la care au participat liderii de sindicat, conducerea societatii si angajatii, s-au spus lucrurilor pe nume si s-a dat semnalul CLAR ca actualul director, caruia ii expira mandatul in cateva zile, va fi sustinut pana in panzele albe. Este surpinzatoare atitudinea ostila a anumitot politicieni fata de profesionistul Cristian Jianu.

Sursa video: Alexandru Mojoiu-youtube