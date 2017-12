Consiliul Local a dat „undă verde” construirii a 5 blocuri de locuinţe sociale în Ostroveni

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 noiembrie 2017, a aprobat studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Amenajare locuinţe sociale zona Ostroveni” şi indicatorii tehnico-economici la valoarea totală de 28.532.802 lei cu TVA (6,3 milioane de euro). De asemenea, s-a aprobat devizul general cheltuieli de la bugetul local al obiectivului de investiţii „Amenajare locuinţe sociale zona Ostroveni”, varianta I, la valoarea totală de 2.688.512 lei cu TVA, precum şi devizul general cheltuieli de la bugetul de stat, al obiectivului de investiţii, la valoarea totală de 25.844.289 lei cu TVA. În conformitate cu prevederile din Legea Locuinţei nr. 114/1996, in vigoare, Municipiul Ramnicu Valcea a transmis la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice si Fondurilor Europene prin adresa nr.7242/23.02.2017 anexa 11 – lista cuprinzând locuinţele sociale si de necesitate, propuse a fi finantate in anii 2017-2020 – cu obiectivul de investitii propus „Amenajare locuinţe sociale zona Ostroveni”, întocmită conform Normelor metodologige pentru punerea in aplicare a Legii locuinţei nr. 114/1996. În acest sens, ministerul a transmis precizări la primaria municipiului, cu privire la depunerea studiului de fezabiltate, care trebuie sa respecte suprafeţele propuse a fi construite din Legea locuinţei nr.114/1996 si standardele de cost aflate in vigoare. „Primaria municipiului Ramnicu Valcea se confrunta cu un număr crescut de cereri de locuinţe din partea familiilor ce constituie cazuri sociale. Numărul cererilor depăşeşte numărul spatiilor locative detinute de Primaria municipiului Ramnicu Valcea, spatii ce ar putea fi puse la dispoziţia chiriaşilor. Pentru a soluţiona problema spatiilor locative, Primaria municipiului Ramnicu Valcea solicita construirea unui complex de locuinţe sociale de 120 de apartamente. Terenul de forma neregulata are o suprafaţa de 7078,00 mp. Acesta se incadreaza intr-un dreptunghi cu dimensiunile de 135,20 m x 112,20 m. Terenul se afla in proprietatea municipiului Ramnicu Valcea, conform CF 49891 si nu impune servituti. Accesul pe teren se realizeaza prin incinta ansamblului de locuinţe sociale existent in imediata vecinatate (la sud-vest de terenul studiat). Se propune construirea a 5 blocuri, din care 4 alipite cu subsol tehnic si al cincelea bloc construit separat cu subsol prevăzut cu adaposturi de protectie civila. Fiecare bloc are in componenta 24 de apartamente, din care: 15 apartamente cu doua camere; 9 apartamente cu o camera. Rezulta pe amplasament: 120 unitati locative, din care: 75 apartamente cu doua camere (62,5%); 45 apartamente cu o camera (37,5%). Număr de persoane estimat, este de 50 de persoane/bloc. Total persoane estimat/ansamblu – 250 persoane”, se menţionează în raportul Primăriei Râmnicului.